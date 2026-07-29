Confirman nuevo sistema frontal: qué día regresará la lluvia a la Región Metropolitana

Para este miércoles se espera en Santiago cielos cubiertos sin precipitaciones, con una temperatura máxima de entre 16 y 17 grados.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La llegada de un nuevo sistema frontal a la zona centro-sur del país traerá más lluvia a la Región Metropolitana, aunque se anunció que este miércoles se producirá una pausa en las precipitaciones.

De acuerdo con lo reportado por el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, esta jornada se presentará “con cielo cubierto, sin precipitaciones“, y extremas de entre 6 y 16 o 17 grados.

Por su parte, para el jueves 30 el pronóstico de Meteored apuntó que “el sistema frontal ingresará con fuerza en la zona centro-sur del país“.

Las regiones del Maule, Ñuble y Biobío serán el epicentro de las lluvias más copiosas, según detalló el reporte.

Qué día volverá la lluvia a la Región Metropolitana

Respecto del regreso de la lluvia a la Región Metropolitana, Leyton precisó que se producirá en horas de la tarde de este viernes 31 de julio y también afectará a las regiones de Valparaíso y O’Higgins.

Resaltó también que el fenómeno afectará particularmente a la costa y que en Santiago se producirá una “lluvia normal a ligeramente sobre lo normal“.

En tanto, para ese día la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) prevé cielos cubiertos con lluvia y viento entre 25 y 40 km/h durante la mañana y la tarde en Santiago, y precipitaciones que continuarían durante la noche.

La DMC indicó que la lluvia continuará durante la madrugada y la mañana del sábado en la capital, luego de lo cual los cielos permanecerán cubiertos, pero sin precipitaciones.

En cuanto a la cantidad de agua que caerá entre viernes y sábado en la Región Metropolitana, la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, dijo que serán las siguientes: