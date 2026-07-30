UEFA boicotea a la FIFA: selecciones europeas se bajan de todos los torneos por plan de Infantino de privatizar el Mundial

UEFA advirtió que las selecciones europeas no jugarán torneos organizados por la FIFA mientras siga vigente la polémica propuesta.

La disputa entre la UEFA y la FIFA escaló aún más este jueves, luego de que anunciaran que ninguna de las selecciones europeas competirán en torneos de la FIFA.

El organismo europeo y sus 55 federaciones nacionales rechazaron de forma unánime la propuesta del ente rector del fútbol mundial que permite que inversionistas privados adquieran participaciones en la propiedad de la Copa del Mundo y de otras competiciones.

La UEFA cuestionó que el Mundial pueda convertirse en un activo financiero, calificando el proceso como una grave falla de liderazgo, puesto que dicha propuesta se desarrolló sin consultar a las federaciones nacionales.

“La Copa del Mundo no puede ser tratada como un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Se ha forjado a lo largo de generaciones gracias a los jugadores, las selecciones nacionales y los aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debe cederse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta“, sostuvieron a través de un comunicado.

En este marco, el organismo advirtió que si permiten el ingreso de accionistas privados se cambiaría el rumbo del deporte, puesto que las decisiones sobre calendarios, formatos de competición y desarrollo del fútbol ya no responderían a criterios deportivos y se pasaría a priorizar los intereses financieros de los inversionistas.

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“El futuro del fútbol no puede verse dictado por las expectativas de aquellos cuyo principal deber es maximizar la rentabilidad financiera. Tampoco pueden los intereses de las federaciones nacionales, las ligas, los clubes, los jugadores y los aficionados quedar subordinados a la rentabilidad de los inversores”, aseveraron desde la UEFA.

Bajo este contexto, anunciaron que “ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes”.

De esta manera, buscan que se retire esta iniciativa y que la FIFA garantice que no volverá a abrir la propiedad de sus competiciones a inversionistas privados.

“Hay cosas que, sencillamente, son demasiado importantes como para venderlas. La Copa del Mundo de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, nunca estará en venta“, sentenció.