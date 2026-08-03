La fecha en que debutaría Vozinha en Colo Colo y cómo seguir su presentación oficial en el Cacique

La presentación de Vozinha ya tiene día y horario confirmado. Tras ello, se espera que se ponga a punto para estar disponible en los próximos partidos de la Liga de Primera.

Tras una semana de incertidumbre, el portero Vozinha finalmente arribó a Chile para incorporarse a Colo Colo.

“Estoy muy feliz de haber llegado aquí y agradezco a los hinchas por la paciencia que han tenido para esperarme. Feliz de representar a Colo Colo, nos vemos pronto en el Monumental“, fueron las primeras palabras del caboverdiano, quien llegó la noche del domingo al Aeropuerto de Santiago.

Durante esta jornada se realizó los exámenes médicos y después de firmar el contrato, el arquero sensación del Mundial 2026 se alistará para su primer encuentro formal con la prensa nacional.

Esto se llevará a cabo después de su primer entrenamiento junto al Cacique. De acuerdo al itinerario informado por Colo Colo, la presentación de Vozinha será este martes 4 de agosto a partir de las 12:30 horas en la sala de prensa del Estadio Monumental.

Los detalles de la conferencia de prensa se podrán seguir en vivo a través de los canales oficiales de Colo Colo, ya sea en YouTube como en el resto de redes sociales.

Cuándo podría debutar Vozinha en Colo Colo

El arquero caboverdiano que recibirá un monto mensual cercano a los 50 mil dólares firmará hasta diciembre, fecha en que se evaluará una posible extensión por todo 2027.

Tras disputar su último partido hace un mes, en la caída de Cabo Verde ante Argentina en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el golero de 40 años deberá ponerse a punto, ya que se espera que debute el domingo 16 de agosto frente a O’Higgins en el Estadio Monumental a las 17:30 horas.

Antes de ello, los albos enfrentarán a Unión La Calera este domingo 9 de agosto en calidad de visitante, donde se prevé que Gabriel Maureira continúe como titular en el arco.