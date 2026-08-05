Efecto Vozinha en Colo Colo: el impacto en redes sociales y los réditos económicos que buscará capitalizar ByN

Tras la llegada de Vozinha, Colo Colo ha tenido un gran aumento de seguidores y exposición a nivel mundial, y en este marco, el Cacique ya comienza a hacer negocio con la venta de camisetas.

Colo Colo oficializó uno de los fichajes más mediáticos del último tiempo en el fútbol chileno: Vozinha, quien esta tarde será presentado ante la hinchada popular en el Estadio Monumental.

La llegada del arquero caboverdiano de 40 años que causó sensación en el Mundial 2026 ha generado un golpe de visibilidad importante en el Cacique a nivel global, lo que el conjunto albo buscará aprovechar.

En la conferencia de prensa incluso hubo bastante prensa extranjera, lo que evidencia que todo el mundo está pendiente del nuevo meta colocolino.

El futbolista de Cabo Verde es el arquero más seguido del mundo con casi 30 millones de seguidores en Instagram. Su arribo a Chile inmediatamente impactó las redes sociales de Colo Colo, que en solo una semana ha ganado más de 200 mil seguidores.

El impacto en las redes sociales de Colo Colo tras la llegada de Vozinha

Al momento del anuncio del fichaje, el Cacique tenía 2.655.202 de seguidores, cuya cifra aumentó en casi 70 mil en un solo día. Después de su llegada a Chile y la firma de contrato, los números se dispararon aún más, aumentando 100 mil más en solo horas. Ahora son 2.861.000 usuarios atentos al equipo nacional.

Las interacciones también han aumentado de manera descomunal. Un ejemplo de ello es la publicación “Aura” con la cual anunciaron a Vozinha. Aquella imagen obtuvo más de 1,5 millones de likes, un número enorme si se tiene en cuenta que la U tiene solo 1 millón de seguidores, mientras que la UC tiene 398 mil.

Siguiendo en esa línea, los albos se metieron en el top 10 de clubes de habla hispana con más seguidores en la red social. En el ranking se ubican solo por debajo del Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Boca Jrs y River Plate, América, Chivas, Sevilla y Real Betis.

En medio de este boom mediático, Colo Colo no perdió tiempo y rápidamente sacaron una colección urbana de siete camisetas con la imagen del portero, cuyo valor por prenda es de $24.990. Además, ya salieron a la venta las camisetas de local y visita con el “29” de Vozinha.

Colo Colo.

Considerando la exposición que tendrá el club, Blanco y Negro intentará aprovechar el boom mediático para obtener mayores réditos económicos mediante diferentes acuerdos con patrocinadores, teniendo en cuenta que este año finaliza el vínculo con Jugabet como principal sponsor.

El efecto del caboverdiano podría gatillar un importante incremento respecto a los US$4 millones que paga la casa de apuesta por temporada.