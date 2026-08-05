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¿Vendrá a Chile?: el papa León XIV visitará tres países de Sudamérica en noviembre de este año

El Vaticano ratificó que el sumo pontífice concretará antes de fin de año su primera visita apostólica a esta parte del continente.

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Juan Pablo Ernst
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El Vaticano confirmó este jueves que el papa León XIV realizará en noviembre próximo su primer viaje apostólico a Sudamérica, oportunidad en la que visitará tres países.

La información la proporcionó la Santa Sede a través del director de la Sala de Prensa, Matteo Bruni, quien detalló que el sumo pontífice aceptó las invitaciones que le hicieron llegar los jefes de Estado y las autoridades eclesiásticas de dichos países.

De acuerdo con lo precisado, el jefe supremo de la Iglesia católica iniciará su viaje el 6 de noviembre y se prolongará hasta el día 17 del mismo mes.

La cronología de la visita del papa León XIV a Sudamérica

Según detalló Bruni, durante su estadía en Sudamérica el papa León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú.

Su cronograma en tierra uruguaya contempla visitas a las ciudades de Montevideo, Paysandú y Florida, entre los días 6 y 8 de noviembre.

Posteriormente, en Argentina, viajará a Buenos Aires, Córdoba y Luján, desde el domingo 8 al miércoles 11 de noviembre.

A continuación, el pontífice se trasladará a Perú, donde concretará visitas a Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, entre el 11 y el 17 de noviembre.

En 2014 el papa Francisco nombró al entonces sacerdote agustino estadounidense, Robert Prevost, obispo de la diócesis de Chiclayo, en Perú.

Como por ahora una visita a Chile no forma parte del programa de León XIV para este viaje, cualquier posible viaje a territorio chileno deberá esperar hasta una próxima oportunidad.

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