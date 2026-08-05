Compensación municipal: así funcionará el mecanismo y los requisitos para acceder a los recursos

El mecanismo de compensación finalmente se aprobó en el Senado, el cual permitirá a la Tesorería transferir $190 mil millones a los municipios.

Tras la aprobación del mecanismo de compensación municipal en el Senado, la Tesorería General de la República (TGR) transferirá $190 mil millones a los municipios para compensar la exención del pago de contribuciones para las personas mayores de 65 años.

De esta cifra, $110 mil millones serán destinados al Fondo Común Municipal (FCM), mientras que otros $80 mil millones se otorgarán directamente a las municipalidades.

Dichos recursos provendrán de impuestos generales y se calcularán anualmente por el Servicio de Impuestos Internos (SII), institución que estará encargada de informar los montos a la Dirección de Presupuestos (Dipres) y a la Tesorería para materializar los traspasos.

Qué requisitos deberán cumplir las municipalidades para acceder a la compensación

La iniciativa señala que las municipalidades deberán cumplir dos requisitos para acceder a la compensación.

La primera condición tiene que ver con mantener actualizada la información sobre su recurso humano a la Dirección de Presupuestos. Respecto a la segunda exigencia, es reducir al menos un 30% los tiempos de tramitación de permisos, en comparación a la gestión realizada entre los años 2023 y 2025.

En el proyecto también se contemplan cambios en la recuperación de deudas municipales, ya que las municipalidades tendrán el deber de remitir cada año a la TGR una nómina con los contribuyentes morosos por concepto de derechos de aseo, información que tendrá mérito ejecutivo para iniciar procesos de cobro.

Con lo anterior, será la Tesorería la que se encargará de llevar a cabo la cobranza administrativa y judicial de estas obligaciones.

Otra facultad que tendrá la Tesorería es que podrá retener las devoluciones de impuestos a los contribuyentes que mantengan deudas por patentes municipales o derechos de aseo.