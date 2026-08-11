U Católica vs Estudiantes: formaciones, a qué hora y dónde ver en vivo los octavos de Copa Libertadores

La UC quiere dar el golpe en su visita a Buenos Aires, cuyo encuentro contará con transmisión a través de TV abierta.

La U Católica buscará dar el primer golpe en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, cuando este martes visite a Estudiantes de La Plata en el Estadio Uno, en Buenos Aires.

No será tarea fácil para el conjunto dirigido por Daniel Garnero. Además de no contar con ningún refuerzo durante esta ventana de pases, los Cruzados llegan a este encuentro con varias bajas, tales como Clemente Montes, Sebastián Arancibia, Juan Ignacio Díaz y Juan Francisco Rossel.

Esto, sin contar a Diego Valencia, Tomás Asta-Buruaga y Jeffrey Sekgota, quienes se encuentran lesionados hace un tiempo.

En este escenario, Garnero presentaría una formación con: Vicente Bernedo en el arco; Bernardo Cerezo, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena en defensa; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Cristian Cuevas, Jimmy Martínez en el mediocampo; Justo Giani y Fernando Zampedri en la delantera.

Por su parte, el DT de Estudiantes, Alexander Medina, presentaría una alineación con: Fernando Muslera en el arco; Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti en defensa; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos en el medio; Edwuin Cetré, Tiago Palacios y Guido Carrillo en la ofensiva.

A qué hora y dónde ver en vivo el partido de Estudiantes de La Plata vs U Católica por la ida de los octavos de Copa Libertadores

El duelo de Estudiantes vs Universidad Católica se jugará este martes 11 de agosto a las 20:30 horas en el Estadio Uno.

Este encuentro se podrá ver en vivo por TV abierta a través de Chilevisión, mientras que por cable estará disponible en ESPN 5. Por streaming, podrás seguir toda la acción en Disney+.