Terremoto en Colo Colo: la razón por la que arriesga la pérdida de puntos en la Liga de Primera

Colo Colo fue citado a la próxima audiencia del Tribunal de Disciplina de la ANFP, donde deberá presentar sus descargos.

En el comienzo de la segunda rueda, Colo Colo ha mantenido con firmeza su liderato en la Liga de Primera 2026, donde le saca 12 puntos de ventaja a su más cercano perseguidor: la U de Chile.

Sin embargo, un lío administrativo y financiero podría generarle problemas al Cacique ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

El ente disciplinario del fútbol chileno decidió citar a Colo Colo en su próxima audiencia, producto de una denuncia que presentó la Unidad de Control Financiero, la cual tiene que ver con el no pago de cotizaciones correspondientes al mes de junio.

La razón por la que Colo Colo arriesga la pérdida de puntos

Según consignó ADN Radio, los albos pagaron las cotizaciones el pasado 7 de julio, cinco días antes del plazo límite (día 12). No obstante, un error en el sistema derivó en que la transacción se rechazara.

Este inconveniente se detectó una semana después, situación por la cual Colo Colo regularizó la situación y realizó el pago el pasado 14 de julio, fuera del plazo. Bajo este contexto, el Tribunal citó al club a compadecer en la próxima audiencia.

De acuerdo al reglamento, este hecho se sanciona con la pérdida de tres puntos, aunque hay antecedentes de otros equipos que han enfrentado situaciones parecidas y han logrado evitar la resta de unidades al acreditar errores del sistema.

En este marco, el conjunto popular deberá acudir a la siguiente audiencia del Tribunal de Disciplina, la cual se materializará el próximo miércoles 19 de agosto a las 18:00 horas. Allí, la institución deberá presentar sus descargos con el objetivo de evitar una eventual sanción.