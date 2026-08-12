Todo lo que se sabe del matrimonio de Cristiano Ronaldo con la influencer Georgina Rodríguez

Previo a la confirmación por parte de los novios, los medios lo anunciaron en varias ocasiones desde el fin del Mundial 2026.

INSTAGRAM.

Cuando apenas le faltan 23 goles para llegar a los mil marcados durante su carrera como profesional, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo confirmó a través de sus redes sociales que contrajo matrimonio con la influencer Georgina Rodríguez.

De esta forma, la pareja puso fin a los rumores que se prolongaron durante meses, luego de que se comprometió hace justo un año, cuando el capitán de la selección lusa le pidió matrimonio a Georgina.

Previo a la confirmación por parte de los novios, los medios anunciaron el matrimonio en varias ocasiones desde el fin del Mundial 2026.

Así, se indicó primero que sería en Sintra, en las afueras de Lisboa, y después en Funchal, en la isla de Madeira, de donde es originario CR7. No obstante, ambas informaciones eran erróneas.

El matrimonio de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Finalmente, Cristiano Ronaldo, de 41 años, y Georgina Rodríguez, de 32, contrajeron matrimonio en Cascais, cerca de Lisboa, tras una década de relación.

Según informó Brunswick Group, la agencia que representa a la estrella portuguesa, los novios optaron por una íntima ceremonia civil.

El goleador optó por divulgar la noticia de una manera sencilla, ya que en su publicación en Instagram escribió “C❤️G” y compartió una fotografía de los anillos que intercambiaron durante su matrimonio.

De acuerdo con lo informado, a la ceremonia asistieron los cinco hijos de Cristiano, las dos menores fruto de su relación con su ahora esposa: Cristiano Jr., los mellizos Eva y Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda.