¿Debutará Vozinha? La programación de la fecha 19 de la Liga de Primera del fútbol chileno

Son varios los partidos destacados que se jugarán este fin de semana. No obstante, hay uno que se aplazó: Coquimbo vs UC, debido a que ambos clubes juegan Libertadores la próxima semana.

La Liga de Primera del fútbol chileno 2026 continúa su curso este fin de semana, con la disputa de varios partidos destacados válidos por la fecha 19.

La acción del Campeonato Nacional comenzará este viernes 14 de agosto con el duelo entre Universidad de Concepción y Deportes La Serena a las 19:00 horas.

Para el sábado, destaca el encuentro que protagonizará Deportes Limache vs la U de Chile en el Estadio Lucio Fariña, donde los azules buscarán los tres puntos para no perderle pisada al puntero Colo Colo.

Durante el domingo, Cobresal recibirá a Deportes Concepción, en un duelo vital en la pelea por la zona baja. Este encuentro se podrá ver en vivo a través de la señal de T13 En Vivo.

Más tarde, Colo Colo recibirá a O’Higgins en el Estadio Monumental, cuyo duelo asoma como el más atractivo de la jornada. El Cacique buscará mantenerse firme en el liderato, mientras continúa la incógnita respecto al posible debut de Vozinha.

En cuanto al partido entre Coquimbo Unido y Universidad Católica, este se aplazó para el 26 de agosto, ya que ambas escuadras se prepararán para la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores que se jugarán la próxima semana.

Esta es la programación de la fecha 19 de la Liga de Primera