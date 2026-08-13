La respuesta de Colo Colo ante la posibilidad de sufrir una resta de puntos en Liga de Primera

Colo Colo deberá presentarse ante el Tribunal de Disciplina la próxima semana con el objetivo de evitar el castigo.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, respondió por la denuncia que presentó la Unidad de Control Financiero contra Colo Colo, con la cual arriesgaría la pérdida de puntos en la Liga de Primera 2026, de acuerdo a lo que señala el reglamento.

En este marco, el Cacique fue citado al Tribunal de Disciplina de la ANFP por el pago atrasado de cotizaciones correspondientes al mes de junio.

De acuerdo a la explicación del timonel de la concesionaria, Colo Colo realizó el trámite dentro de los plazos establecidos, pero un error en el sistema del banco no permitió que se ejecutara la transacción.

La explicación de Colo Colo tras lío por pago de cotizaciones

“Sí, fuimos notificados, pero es un problema del proceso administrativo del banco con el cual trabajamos“, comenzó diciendo Mosa.

Tras ello, enfatizó que “nosotros consignamos los valores el 7 de julio. La verdad de las cosas es que hubo un problema de procedimientos internos del banco, el cual tenemos completamente acreditado y haremos llegar a la Unidad de Análisis Financiero”.

A lo que agregó: “Las platas siempre estuvieron disponibles y lo haremos llegar al Tribunal. No sé dónde estuvo la problemática, pero nosotros los fondos los teníamos consignados el día 7″.

El Banco Scotiabank reforzó estos argumentos luego de que reconocieran que una “incidencia tecnológica” afectó el proceso.

“Como consecuencia de lo anterior, al momento de intentar realizar el pago, el sistema desplegó el mensaje Rechazo Banco, impidiendo su correcta ejecución. Entendemos que esta situación pudo generar confusión respecto del estado de la operación, lo que derivó en que el pago no fuera advertido como pendiente y, en consecuencia, fuera ejecutado con posterioridad“, expusieron a través de una carta que hicieron llegar a ByN, según consignó Radio ADN.

Con todos estos antecedentes, Colo Colo se presentará ante el Tribunal de Disciplina el próximo miércoles 19 de agosto a las 18:00 horas, con el objetivo de evitar la resta de puntos.