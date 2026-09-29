Los 7 de Cornell: el caso de violación grupal en prestigiosa universidad cuya investigación logró ser reabierta

La víctima denunció que los acusados la drogaron y luego la agredieron sexualmente al interior de una vivienda, en octubre de 2024.

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El fiscal Matthew Van Houten, del condado de Tompkins, en el estado de Nueva York, confirmó que se reabrirá la indagatoria por una violación grupal que habrían perpetrado siete alumnos de la Universidad de Cornell contra una exestudiante del plantel.

De acuerdo con lo reportado por la prensa estadounidense, el caso ocurrió en octubre de 2024, cuando la víctima denunció que los ahora denominados los 7 de Cornell la drogaron y luego la agredieron sexualmente al interior de una vivienda de la fraternidad Chi Phi.

Pese a la acusación de la mujer, identificada con el nombre genérico de Jane Doe para resguardar su identidad, no se formularon cargos penales contra ninguno de los involucrados.

Frente a esta situación, el abogado de la víctima de la violación grupal presentó una demanda civil contra la Universidad de Cornell, tras alegar que el establecimiento no hizo lo suficiente para proteger a la denunciante.

De hecho, el profesional recalcó que a los alumnos denunciados se les impusieron solamente suspensiones temporales, lo que negó la casa de estudios superiores, que sostuvo que su investigación interna llevó a que se les aplicaran medidas que incluyeron suspensiones y expulsiones.

Reabren indagatoria sobre violación en la universidad

El fiscal Van Houten confirmó que el caso de los 7 de Cornell será presentado ante un gran jurado, donde se buscará determinar si hay nueva evidencia que permita confirmar que se cometió el mencionado delito contra la exalumna.

Según el persecutor, la mujer “nunca afirma haber sido drogada sin su conocimiento. Admite haber consumido drogas y alcohol voluntariamente y a sabiendas. No alega haber sido obligada a participar en ningún acto“.

“No afirma haber estado físicamente indefensa, inconsciente o incapacitada en ningún momento durante su estancia en la casa de la fraternidad“, añadió Van Houten.

Por su parte, el abogado de la mujer manifestó que “me resulta difícil comprender cómo se pudo haber llevado a cabo una investigación criminal exhaustiva cuando ella nunca habló con nadie más que con el agente que recibió su denuncia inicial“.