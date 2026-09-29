El cruce entre Nico Pino y Eliseo Salazar: expiloto afirmó que “no tiene ninguna posibilidad de llegar a la Fórmula 1”

El piloto de 22 años respondió a los duros dichos de Salazar, quien sepultó su sueño de llegar a la máxima categoría.

El piloto chileno Nicolás Pino abordó las duras críticas que recibió de parte del excorredor de Fórmula 1, Eliseo Salazar, quien afirmó que el deportista de 22 años no tenía “ninguna posibilidad” de llegar al circuito.

Por medio de una carta abierta, Nico Pino aclaró que su foco no está en las descalificaciones, señalando que “mi energía está en otra parte”. En este marco, realizó un llamado a apoyar a los corredores en lugar de restarles mérito.

“Prefiero hablar de lo que viene. Prefiero hablar de los que están empezando. Prefiero hablar de los que sueñan. Prefiero hablar de los que todavía tienen todo por construir”, expresó el deportista nacional.

Siguiendo en esa línea, Pino se refirió al rol que deberían tener los referentes frente a los deportistas que inician sus carreras. “Son ellos los que necesitan apoyo. Y si no podemos ayudar, al menos no deberíamos ponerles obstáculos”, expresó.

Los duros cuestionamientos de Eliseo Salazar a Nico Pino

Las declaraciones de Nico Pino se produjeron luego de los dichos de Eliseo Salazar a El Mercurio, donde descartó que el joven pueda alcanzar la máxima categoría.

“Este muchacho no tiene absolutamente ninguna posibilidad de llegar a la Fórmula 1, por su edad (22 años) y por sus resultados“, comenzó diciendo.

Tras ello, explicó que “hoy el camino para llegar a la Fórmula 1 es en categorías de monoplaza. Así funciona la súperlicencia, para la cual hay que tener 40 puntos que se logran en tres años y básicamente los puntos fuertes están en Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, IndyCar”.

Respecto a Pino, Salazar aseveró que “sus resultados en Fórmula 4 Británica fueron paupérrimos, su mejor resultado fue un octavo puesto, cuando todos los pilotos que hemos corrido en la Fórmula 1, estoy de acuerdo que son distintas épocas, pero prácticamente todos de una otra manera han sido campeones de algo”.

“Yo salí campeón de la F4 de Argentina, Franco Colapinto fue campeón de la F4 de España, lo mismo Charles Leclerc, George Russell, casi todos (…) Decir que va a llegar a la Fórmula 1 es falaz. A los 22 años ni siquiera ha ganado en los prototipos, no tiene sentido”, sentenció.