En ocho regiones: hasta cuándo se realizará la vacunación gratuita contra la rabia para las mascotas

La medida, coordinada por las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremi) de Salud, se suma al anuncio del primer hospital público veterinario de Chile.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

En diversas ciudades de ocho regiones del país se están llevando a cabo los operativos de vacunación antirrábica gratuita para mascotas (perros y gatos), en una campaña que lanzó el Ministerio de Salud (Minsal) en el marco del Día Mundial contra la Rabia, que se celebró este lunes 28 de septiembre.

La iniciativa está siendo coordinada por las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales (Seremi) de Salud, a través de sus equipos de zoonosis y control de vectores.

Según se precisó, los operativos para la vacunación de las mascotas se realizan en conjunto con municipios y organizaciones locales.

Al abordar el tema, la subsecretaria de Salud, Alejandra Pizarro, valoró que “hace pocos días Chile fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el primer país de Sudamérica en eliminar la transmisión de la rabia de perros a humanos, un logro sanitario que refleja décadas de trabajo sostenido en vigilancia, prevención y vacunación”.

Dónde se realiza la vacunación gratuita de las mascotas

De acuerdo con lo detallado por la Secretaría de Estado, los operativos de vacunación gratuita a las mascotas se llevarán a cabo hasta el próximo sábado 3 de octubre en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Metropolitana, O’Higgins, Maule, La Araucanía, Los Lagos y Aysén.

En concreto, se realizan en:

Tarapacá

Pozo Almonte: Plaza de Pozo Almonte — 01/10/2026, 10:00 a 14:00 hrs.

Iquique: Plaza Arturo Prat — 01/10/2026, 10:00 a 13:00 hrs.

Huara: Frontis del Municipio — 29/09/2026, 11:00 a 14:00 hrs.

Antofagasta

Tocopilla: Plaza Carlos Condell — 30/09/2026, 10:00 a 14:00 hrs.

Antofagasta: Latorre 2901, Antofagasta. — 29/09/2026, 11:00 a 13:00 hrs.

Metropolitana

Providencia: Universidad San Sebastián, Campus Los Leones, Lota 2465 — 30/09/2026, 10:30 a 13:30 hrs.

O’Higgins

Pichidegua: Plaza de la Población 21 de Mayo — 29/09/2026, desde 14:00 hrs.

Maule

Curicó: Sector Aguas Negras, ex Fundación La Familia, intersección Parinacota con Licantén — 30/09/2026, 09:00 a 15:00 hrs.

Curicó: Parque Emiliano Rojas, intersección Isla Quemada con Isla Diego Ramírez — 01/10/2026, 09:00 a 15:00 hrs.

San Clemente: Estadio de San Clemente, Avenida Huamachuco — 01/10/2026, 10:00 a 13:00 hrs.

Talca: Cancha Faustino González, Calle 12 Norte — 01/10/2026, 14:00 a 17:30 hrs.

La Araucanía

Valdivia / Las Ánimas: Sede de la Junta de Vecinos Teodoro Segovia — 01/10/2026, 10:00 a 15:00 hrs.

Los Lagos

Dalcahue: Sede JJVV Población Jaime Ampuero — 30/09/2026, 10:00 a 17:00 hrs.

Aysén

Coyhaique: Plaza de Armas — 03/10/2026, desde 14:30 hrs.

Construirán el primer hospital público veterinario

Por otra parte, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, confirmó la construcción del primer hospital público veterinario de Chile, que se situará en la comuna de San Joaquín.

El proyecto se concretará gracias a una inversión de $5.449 millones por parte del gobierno regional, según ratificó Orrego.

Precisó, a la vez, que con dichos recursos se habilitarán distintas áreas para la atención de animales, como pabellones quirúrgicos, UCI, hospitalización, laboratorio e imagenología, entre otras.