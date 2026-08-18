Coquimbo Unido busca sacar la cara por Chile en la Libertadores: a qué hora juega con Platense y dónde verlo

La revancha entre Coquimbo Unido y Platense se disputará esta miércoles en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Coquimbo Unido buscará este miércoles transformarse en el único equipo chileno en acceder a los cuartos de final de la Copa Libertadores, para lo que necesita ganar su partido ante el cuadro trasandino de Platense.

El elenco pirata logró un agónico empate a uno en el duelo de ida, disputado la semana pasada en el estadio Ciudad de Vicente López.

En aquella ocasión, el equipo entrenado por Martín Palermo abrió la cuenta a los 35′ del primer tiempo, con un cabezazo de Luciano Giménez, mientras que el cuadro coquimbano logró la igualdad en el cuarto minuto de descuento del complemento, gracias a la anotación de Guido Vadalá.

Dónde ver Coquimbo contra Platense y a qué hora

La revancha entre Coquimbo Unido y Platense está programada para las 18:00 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El equipo que se quede con esta llave recibirá un premio de 1,7 millones de dólares, y en los cuartos de final tendrá que enfrentar a Fluminense, que se impuso por penales a Independiente Rivadavia.

De acuerdo con lo adelantado, Coquimbo formaría con Diego Mono Sánchez; Francisco Salinas, Elvis Hernández, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Salvador Cordero; Cristián Zavala, Luis Riveros; Guido Vadalá y Lucas Pratto.

Platense, por su padre, saldría a la cancha con Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Luciano Ferreira, Franco Zapiola, Bautista Merlini, Guido Mainero; Luciano Giménez.

Quienes deseen ver este partido por los octavos de final de la Copa Libertadores podrán hacerlo a través de ESPN 5 y Disney+.