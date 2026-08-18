Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters Mujeres D
Deportes

Coquimbo Unido busca sacar la cara por Chile en la Libertadores: a qué hora juega con Platense y dónde verlo

La revancha entre Coquimbo Unido y Platense se disputará esta miércoles en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst

Coquimbo Unido buscará este miércoles transformarse en el único equipo chileno en acceder a los cuartos de final de la Copa Libertadores, para lo que necesita ganar su partido ante el cuadro trasandino de Platense.

El elenco pirata logró un agónico empate a uno en el duelo de ida, disputado la semana pasada en el estadio Ciudad de Vicente López.

En aquella ocasión, el equipo entrenado por Martín Palermo abrió la cuenta a los 35′ del primer tiempo, con un cabezazo de Luciano Giménez, mientras que el cuadro coquimbano logró la igualdad en el cuarto minuto de descuento del complemento, gracias a la anotación de Guido Vadalá.

Dónde ver Coquimbo contra Platense y a qué hora

La revancha entre Coquimbo Unido y Platense está programada para las 18:00 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El equipo que se quede con esta llave recibirá un premio de 1,7 millones de dólares, y en los cuartos de final tendrá que enfrentar a Fluminense, que se impuso por penales a Independiente Rivadavia.

De acuerdo con lo adelantado, Coquimbo formaría con Diego Mono Sánchez; Francisco Salinas, Elvis Hernández, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Salvador Cordero; Cristián Zavala, Luis Riveros; Guido Vadalá y Lucas Pratto.

Platense, por su padre, saldría a la cancha con Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Luciano Ferreira, Franco Zapiola, Bautista Merlini, Guido Mainero; Luciano Giménez.

Quienes deseen ver este partido por los octavos de final de la Copa Libertadores podrán hacerlo a través de ESPN 5 y Disney+.

Notas relacionadas