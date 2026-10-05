Tras 16 años de espera: así será el nuevo Mercado de Talcahuano con 139 locales y tres pisos

El recinto será reconstruido en el mismo terreno donde se encontraba antes del terremoto y tsunami de 2010, con una inversión de $16.798 millones.

Después de más de 16 años desde su destrucción durante el terremoto y tsunami de 2010, comenzó la reconstrucción del histórico Mercado de Talcahuano, que será levantado nuevamente en su terreno original.

El proyecto contempla un recinto de tres pisos, 139 locales comerciales y una inversión de $16.798 millones.

Las obras comenzaron oficialmente el lunes 26 de septiembre y consideran una superficie superior a los 6.300 metros cuadrados.

El financiamiento proviene del Gobierno Regional del Biobío, que aporta el 60% de los recursos mediante el FNDR, y de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), responsable del 40% restante.

El nuevo mercado tendrá 91 locales en el primer piso, mientras que el entrepiso contará con seis locales, un salón multiuso y las oficinas administrativas. En el segundo nivel se habilitarán otros 42 establecimientos, entre ellos 25 cocinerías y 17 marisquerías, las que estarán ubicadas en ese sector para aprovechar la vista al mar. Además, el recinto dispondrá de ascensores, escaleras mecánicas y condiciones de accesibilidad y eficiencia energética.

El contrato establece un período de ejecución de 630 días, equivalentes a 21 meses, por lo que la entrega del nuevo recinto está proyectada para junio de 2028. Los antiguos locatarios, que actualmente trabajan en el mercado provisorio instalado frente al terreno original, tendrán un espacio garantizado en la nueva construcción, mientras que la situación de los actuales arrendatarios aún no está definida.

El inicio de los trabajos fue valorado por autoridades locales y regionales. El alcalde Eduardo Saavedra afirmó que “comienzan a quedar atrás años de incertidumbre, de penas, de dolores, de miedo, de personas que partieron sin ver este momento histórico para Talcahuano”.

En tanto, el subsecretario Sebastián Figueroa destacó que “este es un proyecto que no solamente es la recuperación del Mercado de Talcahuano, sino que es un proyecto que contribuye a la reactivación económica”.