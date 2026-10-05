La Moneda ingresa la Ley de Presupuesto 2027 con pedido de endeudamiento por USD 25.000 millones

Estos USD 25.000 millones se suman a los USD 6.200 millones de endeudamiento fiscal que pidió en su momento el propio presidente José Antonio Kast, en julio pasado.

La Moneda ingresó formalmente al Congreso Nacional la Ley de Presupuesto 2027, en la cual se solicita una petición de endeudamiento por USD 25.000 millones.

Esta cifra es mucho mayor a la que realizó el último presupuesto de Gabriel Boric, donde llegó a USD 17.400 millones.

Estos USD 25.000 millones se suman a los USD 6.200 millones de endeudamiento fiscal que pidió en su momento el propio presidente José Antonio Kast, en julio pasado.

Según consignó La Tercera, “se podrán emitir y colocar bonos y otros documentos en moneda nacional o extranjera, los cuales podrán llevar impresa la firma del Tesorero General de la República”.

“La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta autorización que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario 2027 y aquellas que se contraigan para efectuar el pago anticipado total o parcial de deudas constituidas en ejercicios anteriores, deducidas las amortizaciones incluidas en esta ley para el año 2027, no serán consideradas en el cómputo del margen de endeudamiento fijado en los incisos anteriores”, agregó.

En su presentación, el Presupuesto 2027 “ha sido elaborado de manera consistente con la meta fiscal establecida en el decreto N° 486 de 2026 del Ministerio de Hacienda, que Establece bases de la política fiscal de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N° 20.128 sobre responsabilidad fiscal, que fija un déficit estructural equivalente a 1,8% del PIB. Esta meta representa una mejora de un punto porcentual respecto de la meta de 2,8% vigente para el presente año”.

Desde la cartera de Hacienda puntualizaron que “la responsabilidad fiscal exige que cada decisión de gasto cuente con un financiamiento sostenible en el tiempo. Por ello, este presupuesto combina planificación de mediano plazo, una revisión exigente de las prioridades y el uso de evidencia para asignar mejor los recursos públicos”.

“El Presupuesto 2027 no es un ejercicio aislado, sino que se inserta en un marco fiscal que busca asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo”, cerró Hacienda.