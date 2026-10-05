Secundarios UDI piden al Gobierno reponer Yo Elijo mi PC: “No es comunismo”

El dirigente gremialista agregó que “yo puedo seguir defendiendo Yo elijo mi PC y seguir siendo de derecha. Y eso no es comunismo, es saber diferenciar una buena política pública de una mala política pública”.

AGENCIA UNO

La controversia generada por la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de eliminar el programa Yo Elijo mi PC sumó un nuevo capítulo, luego que estudiantes secundarios UDI solicitaran que sea repuesto, dejando en claro que “no es comunismo”.

Martín Herrera, vicepresidente de los secundarios de las Ver esta publicación en Instagram de la Región Metropolitana, recalcó que “eso no es comunismo, es saber diferenciar una buena política pública de una mala política pública”.

El estudiante, presidente del Centro de Alumnos del Colegio La Salle de La Reina, puntualizó que “señor Presidente, hacemos un llamado a mantener este proyecto que hace que exista movilidad social en Chile”.

El dirigente gremialista aseveró que el programa Yo Elijo mi PC es una herramienta relevante para las opciones educacionales de los jóvenes.

“Como estudiantes, consideramos que el acceso a un computador es vital para tener una mejor calidad de vida y así mayores oportunidades en tema de la educación”, precisó Herrera.

En esta línea, si bien desde los secundarios UDI respaldaron la postura del Gobierno de reducir gastos a nivel estatal, precisaron que su intención es que el programa no sea eliminado, sino enfrente una focalización a personas con mayores necesidades.

“En vez de eliminar este programa, se puede reconsiderar, focalizando este programa para las personas más vulnerables y que más lo necesiten y así no eliminarlo”, indicaron.

Martín Herrera recalcó: “Que yo esté en contra de eliminar Yo elijo mi PC no significa que yo sea comunista. Yo creo firmemente en el principio de la focalización del gasto público, especialmente en la persona que más lo requiera”.

“Si la política pública entrega oportunidades, está bien focalizada y es exitosa, ¿por qué tendríamos que estar en contra de esta política pública? Ser de derecha no significa rechazar todo lo que venga por parte del Estado”, aclaró.

El dirigente gremialista agregó que “yo puedo seguir defendiendo Yo elijo mi PC y seguir siendo de derecha. Y eso no es comunismo, es saber diferenciar una buena política pública de una mala política pública”.