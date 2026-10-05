Mingkai y Mingxia Fu apuntan contra el exfiscal y quienes resulten responsables por hechos vinculados a una investigación que también involucra a exfuncionarios de la PDI y civiles.

Una nueva arista se sumó al caso que involucra al exfiscal Vinko Fodich, luego de que los ciudadanos chinos Mingkai Fu y Mingxia Fu presentaran una querella criminal por los delitos de secuestro y extorsión en contra del expersecutor y quienes resulten responsables.

Además, solicitaron ser reconocidos como víctimas y acceder a medidas de protección por temor a posibles represalias.

Caso Fodich suma nueva arista: hermanos chinos se querellan y piden protección como víctimas

La acción judicial fue presentada la semana pasada por el abogado y exfiscal Eduardo Ríos, quien pidió a la Unidad de Víctimas y Testigos (Uravit) del Ministerio Público adoptar medidas de resguardo para sus representados.

Según expuso, ambos tendrían temor de que otros integrantes de la organización investigada, que aún no han sido identificados, puedan tomar represalias en su contra.

De acuerdo con los antecedentes incluidos en la querella, Mingkai Fu habría sido secuestrado y se habría exigido inicialmente el pago de $300 millones por su liberación, aunque finalmente su hermana habría entregado $30 millones.

En la causa figuran, entre otros, los ahora exfuncionarios de la PDI Rodrigo Navarrete, Pablo Gajardo y Sebastián Gajardo, además de civiles acusados de participar en distintas maniobras, como hacerse pasar por agentes policiales o del FBI.

También aparece Ángelo Stevens, quien habría tenido vínculos con operaciones de lavado de dinero asociadas al clan Chen y registra antecedentes por asociación ilícita, falsificación y lavado de activos.

La querella deberá ser analizada por la Fiscalía Supraterritorial, que deberá determinar si los hermanos Fu serán considerados formalmente víctimas o únicamente testigos dentro de la investigación. El Ministerio Público también mantiene abierta la posibilidad de establecer si otros ciudadanos chinos fueron afectados por la organización investigada, mientras continúa la indagatoria respecto de la participación que habría tenido Fodich en los hechos.