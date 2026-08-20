Disputa entre la UEFA y matemático chileno toma forma: los detalles del juicio por el formato de la Champions League

El chileno Leandro Shara acusa a la UEFA de plagiar su formato de competencia, hecho por el cual exige una millonaria indemnización. Ya hay fecha para el juicio.

El juicio entre MatchVision (del chileno Leandro Shara) y la UEFA se llevará a cabo a finales de noviembre según fijó el magistrado de lo mercantil de Madrid, Carlos Nieto. Se espera que dicho proceso se extienda por cuatro días, el cual contempla una decena de testigos y peritos internacionales, que deberán declarar con traducción simultánea.

En la instancia, se resolverá si la UEFA plagió o no el formato de competencias registrado en nuestro país por el matemático Leandro Shara en 2006.

La demanda que se presentó ante la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Madrid, afirma que el nuevo modelo de competición de la UEFA, que rige desde la temporada 2024/25 en la Champions League, Europa League y Conference League copia el denominado MatchVision Pot’s System, un algoritmo diseñado para optimizar los derechos audiovisuales de los torneos de fútbol.

La indemnización que exige el chileno por parte de la UEFA

Shara exige una indemnización de 20 millones de euros, más intereses legales, por el enriquecimiento que habría obtenido el ente rector del fútbol europeo al haber adoptado su formato de competencia.

En este contexto, el magistrado Carlos Nieto, admitió parcialmente la demanda y declaró la competencia de los tribunales españoles, aunque limitada a los daños producidos en territorio español.

De acuerdo al medio OkDiario, el juicio se llevará a cabo en tres bloques de prueba. El primero de ellos buscará acreditar que el demandante es el verdadero autor del sistema de zonas. Tras ello, se tratará de demostrar que el formato que actualmente usa la UEFA en sus competiciones coincide con ese sistema. El tercero será económico, donde los peritos deberán cuantificar los daños y perjuicios en caso de que el juez establezca que se cometió infracción de propiedad intelectual o competencia desleal.

Desde MatchVisión han propuesto cuatro testigos y tres peritos técnicos, más un perito económico. Por su parte, la UEFA ha presentado solo un testigo, quien es empleado del organismo, además de un perito técnico y uno económico.

Respecto a Shara, el matemático no declarará como testigo, debido a que en el proceso la parte demandante no puede citar a su propio representado.

“Lo que yo estoy buscando no es hacerme millonario. Estoy buscando que se reconozca que soy el creador del formato, porque si logro que se haga eso, voy a marcar un precedente. Se va a demostrar que los formatos de competencia sí se pueden proteger y que soy el único vivo que ha creado formatos de competencia”, sostuvo Shara hace un tiempo en diálogo con EL DÍNAMO.

Sobre las medidas cautelares, como la suspensión del formato en las próximas ediciones de los torneos UEFA, MatchVision no las ha solicitado de momento. De esta manera, el plan de la UEFA de modificar el formato para incrementar sus ingresos podría transformarse en una de sus mayores condenas económicas.