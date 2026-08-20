Ley Mourinho: las duras reglas que impuso el portugués en su regreso al Real Madrid

El portugués llegó con la obligación de romper con la hegemonía del Barcelona y recomponer el camarín plagado de estrellas del cuadro merengue.

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Con la obligación de revertir los malos resultados del Real Madrid en la última temporada, en la que no obtuvo ningún título local ni internacional, la llegada de José Mourinho al equipo merengue busca también romper con la hegemonía del Barcelona, además de recomponer el vestuario madridista tras una serie de disputas entre algunas de sus figuras.

Fue su anterior paso por el Real lo que llevó a Florentino Pérez a confirmar que contrataría al técnico luso si resultaba reelegido y, tras conseguirlo, cumplió con lo prometido. Es que, a ojos del timonel del cuadro capitalino, ya consiguió enrielar al camarín con anterioridad y cuenta con toda su confianza para hacerlo otra vez.

Con su experiencia tras dirigir algunos de los clubes más importantes, Mourinho tiene claro que cualquier cambio requiere de drásticas medidas, que ya comenzó a implementar en el Real Madrid.

Las reglas que impuso Mourinho en el Real Madrid

De acuerdo con los medios que cubren las prácticas del Real Madrid, entre los cambios que impulsó de inmediato Mourinho está el unir a los grupos de la plantilla y el cuerpo técnico en una misma mesa en las instalaciones de Valdebebas, con el propósito de fortalecer la cohesión interna del grupo.

Pero, además, impuso una serie de reglas destinadas a aumentar el rendimiento de los jugadores e incrementar su compromiso.

Así, ahora el nutricionista del equipo fija de manera estricta qué se sirve en los desayunos y comidas, para que la dieta de los jugadores esté alineada con las exigencias del alto rendimiento y no responda a los gustos particulares de cada jugador. Además, el plantel y el cuerpo técnico comen en el mismo lugar y al mismo tiempo.

Por otra parte, todos los jugadores están obligados a llegar a la ciudad deportiva al menos una hora antes del comienzo de cada entrenamiento, sin excepción. En caso de no cumplir, la sanción no es económica, sino la obligación de llevar a cabo ejercicios físicos en el gimnasio de manera individual, por lo que no participa del entrenamiento con el resto del equipo.

También determinó que, en el caso de los lesionados, todo el proceso de rehabilitación se desarrolla en las instalaciones de Valdebebas y bajo la supervisión del club, e incluye sesiones en los turnos matutino y vespertino. Además, prohibió expresamente recurrir a tratamientos externos que no sean autorizados por la dirección deportiva.