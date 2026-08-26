Sorteo Champions League 2026/27: a qué hora y dónde ver en vivo por TV y online en Chile

Ya está todo listo para dar el vamos a una nueva edición de la Champions League, donde los 36 clubes participantes conocerán a sus rivales en la fase de liga.

Este jueves se llevará a cabo el sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/2027, donde los 36 equipos clasificados conocerán a sus respectivos rivales.

El torneo seguirá con el formato que se estrenó hace dos temporadas, por el cual la UEFA se mantiene en disputa contra el chileno Leandro Shara, quien acusa al organismo de plagiar su sistema de competencia.

De los 36 clubes que animarán el certamen, 29 accedieron de forma directa, mientras que los otros siete obtuvieron su plaza tras superar las eliminatorias de play-offs que se disputaron hasta este miércoles.

En la fase de liga, los ocho primeros clasificarán a octavos de final, mientras que los equipos que terminen entre los puestos 9° y 24° jugarán una eliminatoria de play-offs para meterse en octavos. Del lugar 25° hacia abajo quedarán eliminados automáticamente.

Respecto al sorteo, los clubes se distribuyen en cuatro bombos y cada conjunto tendrá que enfrentar a dos rivales de cada zona, lo que suma un total de ocho partidos (4 de local y 4 de visita).

Así están compuestos los bombos de la Champions League:

Bombo 1 : Bayern Múnich, Real Madrid, París Saint Germain, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, FC Barcelona, y Atlético de Madrid.

: Bayern Múnich, Real Madrid, París Saint Germain, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, FC Barcelona, y Atlético de Madrid. Bombo 2 : Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven.

: Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven. Bombo 3 : Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Nápoles, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray y Fenerbahce.

: Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Nápoles, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray y Fenerbahce. Bombo 4: Slavia Praga, Stuttgart, LASK, Como, RC Lens, Sabah FK, Viking, AEK Athens y Slovan Bratislava.

A qué hora y dónde ver el sorteo de la UEFA Champions League

El sorteo de la UEFA Champions League se realizará este jueves 27 de agosto a las 12:00 horas (de Chile), el cual se podrá ver por Disney+ y los canales oficiales de UEFA.com y UEFA.tv