Jorge Alessandri y fallo el TC: “No estaríamos en este problema si hubieran llamado a Alvarado”

El diputado UDI además se mostró escéptico que se logre avanzar en una ley corta en contra de la reposición gratuita de servicios básicos en zonas de catástrofe.

Jorge Alessandri (UDI), presidente de la Cámara de Diputados, expresó su molestia por el actuar del Gobierno, tras el fallo del Tribunal Constitucional que rechazó su requerimiento en contra de la reposición gratuita de servicios básicos en zonas de catástrofe, en el marco de la megarreforma.

Esto, a pesar de los llamados del ministro Claudio Alvarado al comité político de La Moneda a no recurrir al Tribunal Constitucional, aseverando que el argumento presentado por el Ejecutivo no tendría asidero.

Ante lo resuelto por el TC, el diputado Alessandri declaró que “no estaríamos en este problema si se hubieran acordado llamar al ministro Alvarado y hubieran acordado o consensuado la mejor vía para solucionar este problema en la ley”.

En esta línea, el presidente de la Cámara de Diputados reconoció que “dado que el Tribunal Constitucional lo rechazó, yo veo poca viabilidad para que se consigan los votos para una ley corta”, como pretende La Moneda.

Consultado sobre si el ministro Jorge Quiroz se equivocó en no comunicar el requerimiento ante el TC al ministro Claudio Alvarado, Jorge Alessandri expresó que “más que avisarle, porque Alvarado tiene mucha experiencia en esto, yo creo que había que consultarle”.

Sin embargo, Alessandri dejó ver cuestionamientos a la labor del Tribunal Constitucional, al plantear que “por la composición del Tribunal Constitucional, por las cosas que se han llevado a consulta ahí, es una institución del Estado donde es difícil que al gobierno le vaya bien”.