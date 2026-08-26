Abogada y atleta: María Paz Ríos asume como subsecretaria de Deportes

Actualmente es la poseedora del récord absoluto de Chile y campeona nacional en la disciplina de lanzamiento de jabalina.

El presidente José Antonio Kast designó a la abogada y atleta de alto rendimiento María Paz Ríos Lama como la nueva subsecretaria de Deportes, cargo que comenzará a ejercer oficialmente este jueves 27 de agosto.

La profesional asumirá en reemplazo de Andrés Otero, quien dejó sus funciones el pasado 13 de agosto.

Ríos Lama cuenta con experiencia en el ámbito corporativo, especialmente en materias relacionadas con cumplimiento normativo, gestión de riesgos y prevención de lavado de activos. Además, posee una especialización en inteligencia artificial aplicada al área legal en el MIT y actualmente cursa un diplomado enfocado en protección de datos personales.

Su trayectoria también está marcada por el deporte, específicamente por el atletismo de alto rendimiento, disciplina que practica desde hace más de 20 años. Actualmente, es campeona nacional y mantiene el récord absoluto de Chile en lanzamiento de jabalina.

Actualmente es la poseedora del récord absoluto de Chile y campeona nacional en la disciplina de lanzamiento de jabalina.

A lo largo de su carrera deportiva, la nueva autoridad ha representado a Chile en competencias sudamericanas, iberoamericanas, panamericanas y mundiales.

Asimismo, formó parte de la delegación oficial del Team Chile durante los Juegos Panamericanos Santiago 2023, además de conseguir resultados y medallas en distintas competencias nacionales e internacionales.

Con su llegada, Ríos Lama asumirá la conducción de la Subsecretaría de Deportes, combinando su experiencia profesional en el ámbito jurídico y corporativo con una extensa trayectoria como deportista de alto rendimiento. Su designación se produce tras la salida de Otero y de la exministra Natalia Duco, quienes presentaron sus renuncias durante agosto.