El complejo momento de Cristian Garin que preocupa a Chile previo a Copa Davis

Chile enfrenta a España por Copa Davis el próximo 19 y 20 de septiembre, donde Cristian Garin es uno de los singlistas.

Tras estar dos meses alejado de las canchas, Cristian Garin (135°) volvió al circuito esta semana, donde avanzó dos rondas en la qualy del US Open 2026. Sin embargo, volvió a encender la alarma en su último duelo, en el cual se despidió del último Grand Slam del año.

La segunda raqueta nacional se tuvo que retirar de la ronda final de la qualy ante el británico Toby Samuel (110°), cuyo encuentro estuvo marcado por las interrupciones por la lluvia.

El marcador iba 4-6, 6-4 y 5-0 en favor del europeo cuando se detuvo por segunda vez el partido por condiciones climáticas, momento en el que Gago anunció su retiro por dolencias, las cuales podrían dejarlo fuera de la serie de Copa Davis frente a España.

El descargo de Cristian Garin tras retirarse del US Open 2026

Bajo este contexto, Cristian Garin entregó más detalles sobre el complejo momento que atraviesa. “Al terminar mi partido, volví a sentir el dolor con el que he estado lidiando durante estos últimos meses“, comenzó diciendo a través de sus redes sociales.

Siguiendo en esa línea, explicó que “después de la primera interrupción por lluvia, el dolor aumentó. Intenté seguir y dar todo lo que tenía, pero fue empeorando a medida que avanzaba el partido. Después de la segunda interrupción, el dolor ya hacía imposible que pudiera continuar“.

Teniendo en cuenta que Chile enfrentará a España el próximo 19 y 20 de septiembre en el Parque Estadio Nacional, Gago aseguró que tomó la decisión de retirarse pensando en este importante cruce.

“Estoy muy triste. Han sido meses difíciles, trabajando muchísimo para volver a competir y sentirme bien dentro de una cancha, por lo que terminar de esta manera duele mucho“, expresó.

“Sabíamos que estar acá era parte de mi proceso de recuperación. Hoy regreso a Chile para continuar trabajando, recuperarme y preparar de la mejor manera la Copa Davis. Gracias a todos por el apoyo y el cariño de siempre”, cerró Garin.