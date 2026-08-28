Haakon VIII, el nuevo rey de Noruega: las polémicas que acompañan su llegada al trono

“Continuaré con el mismo lema que eligieron mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo: Todo por Noruega”, manifestó el monarca que jurará ante el Parlamento el próximo 1 de septiembre.

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Horas después de que la Casa Real de Noruega confirmó la muerte del monarca Harald a los 95 años de edad, su hijo Haakon VIII fue confirmado como nuevo rey del país nórdico.

De esta forma, luego de que el próximo martes 1 de septiembre jure ante el Parlamento, se transformará en el cuarto rey en encabezar la monarquía moderna de Noruega, desde que fue restaurada en 1905.

“Continuaré con el mismo lema que eligieron mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo: Todo por Noruega, según consta en las actas del Consejo de Estado”, fueron las primeras declaraciones que entregó el nuevo monarca.

Las polémicas que acompañan al nuevo rey de Noruega

La asunción del nuevo rey de Noruega no estará libre de polémicas, la principal de las cuales se relaciona con su hijastro Marius Borg Høiby, hijo de su esposa Mette-Marit y fruto de una relación anterior a su matrimonio.

La causa por la que en julio de este año se condenó a Borg Høiby a cuatro años de prisión incluyó 32 delitos, entre ellos acusaciones de violación, violencia, amenazas, agresiones y quebrantamiento de órdenes de alejamiento.

Pero, además, la esposa de Haakon VIII está en el centro de una fuerte polémica debido a los contactos que mantuvo en el pasado con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Ambos factores han provocado que casi la mitad de la población del país (47,6%) se opusiera a que accediera al trono junto a su marido, según reveló una encuesta en febrero pasado.

Por todo ello, los medios del país nórdico se encargaron de recalcar que su papel como reina consorte será estrictamente representativo y ceremonial.

A todo lo anterior se suma su cuñado, el chamán estadounidense Durek Verrett, casado con su hermana mayor, Marta Luisa de Noruega, al que un ciudadano acusó de tocamientos indebidos y quien ha declarado públicamente que es un reptiliano.