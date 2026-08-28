“Tengo bastantes actividades”: Presidenta de México pone en duda reunión con Bachelet

Al menos en tres oportunidades, Claudia Sheinbaum ha reiterado sus intenciones de reunirse con Bachelet, pero sin fijar una fecha.

En medio de la etapa de definiciones que atraviesa la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, puso en duda una cita que ambas tenían programada para este viernes.

La exmandataria viene de un segundo sondeo informal del Consejo de Seguridad que la dejó ubicada en el séptimo lugar de las preferencias. Según The Washington Post, además, Estados Unidos estaría trabajando para asegurar que quien encabece la secretaría general esté alineado con sus intereses de recortar el presupuesto destinado a la ONU y que también la candidatura de Bachelet, por su supuesta cercanía con China, no es vista con buenos ojos.

Pese a ello, Bachelet ha continuado asistiendo a actividades ligadas a la candidatura. Durante su reciente alocución en el World Government Summit reiteró su visión sobre la ruta que debiese seguir la ONU: fortalecer los mecanismos de alerta temprana de conflictos y estar presente en las comunidades.

México, uno de los dos países que la apoyan junto a Brasil, no ha abandonado su candidatura. Aunque, aún no se ha concretado la reunión en la que habría una fotografía oficial de Sheinbaum con Bachelet y que estaba contemplada para esta semana. El martes la gobernante mexicana sostuvo que iba “a ver las posibilidades” de reunirse con ella. Al día siguiente, reiteró sus intenciones pero tampoco fijó una fecha.

Esta jornada, durante su habitual transmisión de “La Mañanera del Pueblo”, se le consultó por esta cita. “No estoy segura si la voy a poder recibir, porque tengo bastantes actividades. Pero voy a estar en contacto con ella para ver el momento en que pueda recibirla”, respondió. Aún resta que Bachelet se reúna con el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva para zanjar el futuro de su candidatura.