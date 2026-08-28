La millonaria multa que acumula JetSmart por transportar extranjeros a Chile sin la documentación necesaria

A raíz de esta situación, el Servicio Nacional de Migraciones confirmó el embargo de las cuentas corrientes de la aerolínea.

El Servicio Nacional de Migraciones confirmó el embargo de las cuentas corrientes de la aerolínea JetSmart debido a la acumulación de 42 multas entre 2023 y 2025.

Estas corresponden a infracciones a la legislación migratoria y que alcanzan un monto total de 10.820 UTM, equivalente a $781.422.879.

En el detalle, según detalló el organismo público, “las transgresiones a la normativa corresponden principalmente a transportar a Chile a extranjeros que no cuentan con documentación necesaria para ingresar a nuestro país. Además, en otros casos, no entregaron el listado de pasajeros”.

El embargo de las cuentas ocurrió “tras cumplir con los debidos procesos sancionatorios y el derecho de la compañía a entregar sus descargos, los que finalmente no lograron desvirtuar los hechos“.

“El Servicio Nacional de Migraciones ha indicado en múltiples oportunidades a las líneas aéreas que deben solicitar la documentación correspondiente a cada uno de sus pasajeros, y así evitar ser sancionados por el incumplimiento de la legislación vigente”, recalcaron desde la institución.

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, abordó la medida adoptada en contra de JetSmart que destacando que fue “básicamente por traer a extranjeros sin las visas y los permisos respectivos. Estas son multas millonarias que la empresa no ha pagado durante largo tiempo y que hoy día la justicia nos ha dado la razón“.

“Nosotros seguiremos fiscalizando a las líneas aéreas, capacitándolas, como lo hemos hecho en las últimas semanas, para que estos hechos no vuelvan a ocurrir y para que la Ley de Migraciones se cumpla y a Chile lleguen las personas con la visa respectiva”, cerró.