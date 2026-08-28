Revisa los horarios de los partidos de este fin de semana y cuál será el duelo que se podrá ver gratis en TV abierta.

La Liga de Primera del fútbol chileno continúa su curso este fin de semana con la disputa de la fecha 21, donde destacan diversos partidos y surge la pregunta: ¿Se mantendrá Vozinha en el arco de Colo Colo?

La acción del Campeonato Nacional comenzará este viernes con el duelo que protagonizarán Cobresal y Palestino en Estadio El Cobre de El Salvador.

El balón continuará rodando el sábado, donde destacan los partidos de Deportes Limache vs Everton y Ñublense vs Deportes Concepción.

Durante el domingo, la U de Chile visitará a la Universidad de Concepción en el Ester Roa Rebolledo, para que más tarde, Colo Colo reciba a Audax Italiano en el Estadio Monumental, donde la presencia de Vozinha es toda una incógnita.

Para esta jornada, el compromiso que se podrá ver por TV abierta será el de Coquimbo Unido vs Huachipato, el cual estará disponible en Canal 13.

La fecha 21 de la Liga de Primera finalizará el lunes 31 de agosto, con Unión La Calera vs La Serena y la U Católica vs O’Higgins.

Esta es la programación de la fecha 21 de la Liga de Primera del fútbol chileno