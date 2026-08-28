Efecto Vozinha: el importante hito que logró Colo Colo y los récords de audiencia que batió el arquero

Si bien Vozinha recién completó su primer partido en Colo Colo, su impacto ya se ha hecho notar en diferentes ámbitos.

Más allá de lo deportivo, donde Vozinha recién debutó esta semana en Colo Colo, su llegada ha significado una importante vitrina para el club, debido al impacto mediático que ha tenido el arquero sensación del Mundial en redes sociales.

El futbolista, que cuenta con más de 29 millones de seguidores en Instagram (el portero más seguido del mundo), ha traspasado parte de ellos a la institución, donde la confirmación de su fichaje se convirtió en la publicación con más “likes” en la historia de la institución. No obstante, esto no se quedó ahí, ya que recientemente el Cacique superó la barrera de los tres millones de seguidores en la red social.

Antes de que el caboverdiano arribara a Macul, Colo Colo tenía 2,6 millones de seguidores en Instagram, y a un mes de su anuncio, los albos sumaron más de 400 mil seguidores, una cifra importante en términos de marketing y exposición.

Por este hito, el club publicó un video agradeciendo a sus hinchas y lanzando un concurso, en el cual los fanáticos podrán participar por una camiseta firmada por todo el plantel.

De esta manera, el Cacique continúa sacando ventaja respecto a sus rivales en el ámbito de redes. Colo Colo lidera el fútbol chileno con 3 millones, seguido por La Roja con 2,3 millones, U de Chile con un millón, Palestino con 916 mil, Colo Colo Femenino con 464 mil y Cruzados con 401 mil.

Además de los seguidores en redes sociales: Vozinha rompe récords de audiencia en Colo Colo

Este miércoles, Vozinha hizo su esperado debut en Colo Colo, lo cual no solo generó expectación en los hinchas albos, sino que también en los seguidores del fútbol chileno.

Bajo este contexto, el duelo contra Unión Española se convirtió en uno de los partidos más vistos en el país durante 2026, el cual registró 13,47 puntos de rating en hogares con cable. Lo anterior sitúa a este duelo como el más visto de la Copa Chile en la presente temporada.

Además, el estreno del caboverdiano se transformó en el tercer partido más visto del torneo en los últimos cinco años. Considerando todas las competencias, el encuentro se posicionó como el décimo más visto del año, con los nueve primeros lugares correspondientes a cotejos de la Liga de Primera.

Su debut traspasó fronteras, ya que también se transmitió internacionalmente a través de TNT Sports en Argentina, Brasil y México.