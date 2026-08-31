Alejandro Tabilo anota un triunfazo en US Open y avanza a segunda ronda

Alejandro Tabilo igualó su mejor actuación en Nueva York tras lograr una contundente victoria sobre Yannick Hanfmann.

Un gran estreno tuvo Alejandro Tabilo (28°) este lunes en el US Open 2026, donde avanzó a la segunda ronda tras imponerse en un intenso partido.

La primera raqueta nacional venció al alemán Yannick Hanfmann (54°) por 6-3, 6-2, 6-7 y 6-3, en un duelo que se extendió por dos horas y 34 minutos.

El chileno no tuvo mayores complicaciones para quedarse con las primeras dos mangas. Todo parecía estar encaminado a un triunfo rápido, ya que el nacional quebró de entrada en el tercer set. No obstante, el europeo aprovechó que el zurdo perdió intensidad y recuperó terreno para forzar la definición al tiebreak y descontar en el marcador.

En el cuarto set, Tabilo nuevamente tomó el control para terminar cerrando su victoria y sacar pasajes a la segunda ronda del último Grand Slam del año.

Además, con esta victoria, el tenista chileno suma 50 puntos ATP y, de momento, no tiene variaciones en la clasificación mundial en vivo.

Ahora, Jano enfrentará en la siguiente fase al ganador del cruce entre el australiano Alexei Popyrin (130°) y el búlgaro Grigor Dimitrov (137°).

Tomás Barrios se despidió del US Open

Por su parte, Tomás Barrios (144°) no pudo ante el belga Alexander Blockx (34°) y se despidió en primera ronda del certamen.

El chillanejo no pudo replicar lo hecho en la qualy y sucumbió por 6-3, 6-4 y 6-2 en una hora y 52 minutos.

A pesar de la derrota, la tercera raqueta nacional se va de Estados Unidos con 33 puntos ATP, lo que le permitirá escalar al puesto 135°.

El siguiente desafío de Barrios será en Italia, donde disputará el Challenger 125 de Genoa, que comienza la próxima semana.