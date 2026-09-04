“No tenía un buen sentimiento”: Vozinha reveló quién de su familia casi le impidió venir a Colo Colo

Luego de no referirse inicialmente al tema, el arquero caboverdiano explicó qué ocurrió previo a su arribo al país el pasado 2 de agosto.

TNT SPORTS.

La llegada del arquero caboverdiano a Vozinha a Colo Colo traspasó el ámbito meramente deportivo y se convirtió en un fenómeno social.

El portero, que se transformó en una figura internacional durante el Mundial 2026, a tal nivel de ser elegido guardavallas del once ideal del torneo, fue contactado por los dirigentes del Cacique en julio y, aunque rápidamente se habló de su arribo al equipo popular, con el pasar de los días comenzaron las dudas.

A fines de ese mes, incluso se planteó la pregunta de si vendría o no a Chile, sobre todo por su silencio en las redes sociales y las versiones en cuanto a que se encontraba evaluando otras ofertas más atractivas.

Por qué Vozinha casi no vino a jugar a Colo Colo

La incertidumbre de los hinchas de Colo Colo terminó el 2 de agosto, cuando Vozinha llegó al aeropuerto internacional de Santiago.

Lejos de referirse a lo que había retrasado su arribo al país, el arquero de Cabo Verde se concentró en integrarse al plantel albo y prepararse para debutar con el Cacique.

Sin embargo, en las últimas horas, el propio caboverdiano entregó su versión de lo que ocurrió antes de que tomara el vuelo que lo trajo a Chile.

Según reveló el arquero en una entrevista con el canal oficial del Albo en Youtube, fue su madre quien le aconsejó reconsiderar su decisión de jugar en Chile.

“Mi mamá no quería. Hasta el último día me decía que no tenía un buen sentimiento, que mejor era jugar cerca de casa“, contó.

En esa línea, añadió que “mi papá es psicólogo; entonces, siempre sabe equilibrar las cosas. Fue una decisión sensata“.

“En Portugal hay una comunidad caboverdiana muy grande, era como estar en casa. Es un país al que le tengo un cariño muy grande y donde he jugado los dos últimos años, porque ya quería estar cerca de casa, pero estoy muy lejos aquí en Chile“, concluyó.