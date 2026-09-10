“Millonaria propuesta”: lo que se sabe del interés de La Roja por Gustavo Alfaro

Desde Paraguay afirman que se complicó la renovación de Alfaro y alertan que La Roja se habría metido entremedio.

En Paraguay están alerta y lanzaron un bombazo que involucra a La Roja: Gustavo Alfaro estaría en carpeta de la ANFP para que asuma como entrenador de cara al nuevo proceso mundialista.

El actual técnico del conjunto guaraní, que eliminó a Alemania y alcanzó los octavos de final del Mundial 2026, mantiene en incertidumbre su continuidad. En medio de ello, desde nuestro país se habrían acercado al argentino con una millonaria propuesta.

Gustavo Alfaro estaría en carpeta para asumir como entrenador de La Roja

“La Federación de Chile está interesado en contar con Gustavo Alfaro. El técnico argentino tiene negociaciones con la Albirroja, pero la selección chilena tendría ganas de contar con el DT“, reveló el comunicador paraguayo, Ramiro Aranda.

Por su parte, el periodista Federico Arias, de 95.5 FM, aseveró: “Alfaro habría solicitado un incremento salarial de entre el 70% y el 80%, mientras que la propuesta inicial de la APF (Asociación Paraguaya) contemplaba una suma del 30%”.

A lo largo de su carrera, Alfaro ha dirigido las selecciones de Ecuador, Costa Rica y Paraguay. A nivel de clubes, destacan pasos por diferentes clubes argentinos, siendo Boca Juniors uno de ellos.

En medio de la búsqueda por encontrar un DT para la selección, la Federación de Fútbol de Chile continúa a la espera de poder contar con Manuel Pellegrini, quien actualmente dirige a Real Betis de España, cuyo contrato finaliza en junio de 2027.

El ingeniero se refirió a la posibilidad de llegar a la banca de La Roja y manifestó que “no sé de dónde salió esa noticia, pero no tiene ningún grado de veracidad. Como lo he dicho muchas veces, en noviembre habrá unas elecciones en la ANFP y yo no he firmado nada, no tengo ningún compromiso con nadie”.

En esa línea, el gerente de selecciones, Felipe Correa, ha expresado en varias ocasiones que cualquier decisión de este tipo de tomará con el nuevo directorio, que asumirá a final de año.