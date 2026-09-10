“Sus días están contados”: en Colombia prevén pronta caída de Diosdado Cabello por ordenar el crimen de Ronald Ojeda

En ese país se recordó que antes de llegar a Chile, el teniente venezolano escapó a un operativo realizado en Cúcuta por orden del ministro del régimen chavista.

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Para este jueves 10 de marzo se fijó en Chile el inicio del juicio oral contra Maickel David Villegas Rodríguez por su vinculación con el crimen del teniente venezolano Ronald Ojeda, un caso en el que, de acuerdo con lo establecido por el Ministerio Público, el “cerebro” fue Diosdado Cabello, algo con lo que concuerdan diversos especialistas en Colombia.

En esa línea, en ese país se apuntó que, si bien el secuestro y homicidio del militar disidente del régimen chavista se perpetró en Chile, la operación ilegal ordenada por el ministro del Interior y de Justicia venezolano se inició en la ciudad colombiana de Cúcuta.

De acuerdo con lo reportado por el medio Caracol, la entonces mano derecha de Nicolás Maduro coordinó una alianza con “guerrillas y organizaciones criminales para perseguir, secuestrar y asesinar desertores y opositores del régimen por todo el continente“.

Uno de los objetivos marcados por Diosdado Cabello era, precisamente, el teniente Ronald Ojeda, al que se buscó eliminar en una operación que comenzó el 13 de diciembre de 2023 en Cúcuta.

Ese día Ojeda, otro militar venezolano de nombre Ángelo Heredia y el líder estudiantil Paulo Parada, junto a otros opositores, se reunirían para planear cómo derrocar a Maduro.

El operativo para secuestrarlos se puso en marcha, pero solo Heredia cayó en manos del comando enviado con ese propósito. Parada no alcanzó a llegar a la reunión y Ronald Ojeda logró escapar.

Con esa experiencia, el teniente tomó la decisión de dejar Colombia. Primero cruzó la frontera con Ecuador y luego llegó a Perú, pero no detuvo su viaje hasta llegar a Chile, siempre por tierra.

El ron de Diosdado Cabello en el crimen de Ronald Ojeda

Apenas dos meses después de llegar a nuestro país, el 21 de febrero de 2024, Ronald Ojeda fue secuestrado desde su departamento por integrantes del Tren de Aragua disfrazados de efectivos de la PDI. Nueve días más tarde, su cuerpo se encontró enterrado al interior de una vivienda en una toma en la comuna de Maipú.

Tras una prolongada investigación, el fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur, Héctor Barros, determinó que el crimen transnacional lo instruyó Diosdado Cabello desde Caracas, tras ordenar la contratación de sicarios con ese propósito.

Al respecto, el medio colombiano citó al especialista en política internacional de la Universidad Externado, Jairo Libreros, quien aseveró que el biministro venezolano “sabe muy bien que sus días están contados”.

En esa línea, planteó que este incidente “puede ser utilizado por el gobierno norteamericano para habilitar su captura y su extradición a Chile o directamente a Estados Unidos“.

Añadió que si Diosdado Cabello resulta responsable del crimen de Ronald Ojeda, “pone en una situación muy difícil al gobierno interino que también hizo parte del mismo gobierno de Maduro“.

“También pone a Estados Unidos en una situación crítica porque, en última instancia, quien va a tomar la decisión sobre una eventual extradición o no, no es Miraflores, no es Delcy Rodríguez, es directamente Donald Trump“, concluyó.