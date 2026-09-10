La programación de la fecha 23 de la Liga de Primera: cuándo juegan Colo Colo, la U y la UC

Revisa los horarios y los partidos que se jugarán en la nueva fecha del fútbol chileno.

Este fin de semana continúa el desarrollo de la Liga de Primera del fútbol chileno, con la disputa de la fecha 23, donde destacan varios partidos, como lo es el de Colo Colo vs Deportes Concepción.

La acción comenzará el sábado con el duelo entre Ñublense y Everton. Más tarde, saltará a la cancha Cobresal, que recibirá a Coquimbo Unido en El Salvador. Dicha jornada la cerrará la U Católica visitando a Palestino en La Cisterna.

En la jornada dominical, la U de Chile visitará a Deportes La Serena en La Portada. Tras ello, Colo Colo recibirá a Deportes Concepción en el Estadio Monumental, donde el conjunto albo buscará mantener su ventaja como líder exclusivo del torneo nacional. Después del mencionado encuentro, Audax Italiano enfrentará a O’Higgins.

El lunes, Unión La Calera recibirá a Deportes Limache. Respecto al duelo entre Universidad de Concepción y Huachipato, este se jugará el 2 de octubre.

La programación de la fecha 23 de la Liga de Primera del fútbol chileno

Sábado 12 de septiembre:

Ñublense vs. Everton – 12:30 horas, Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.

– 12:30 horas, Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún. Cobresal vs. Coquimbo Unido – 15:00 horas, Estadio El Cobre.

– 15:00 horas, Estadio El Cobre. Palestino vs. Universidad Católica – 20:00 horas, Estadio Municipal de La Cisterna.

Domingo 13 de septiembre:

Deportes La Serena vs. Universidad de Chile – 15:00 horas, Estadio La Portada.

– 15:00 horas, Estadio La Portada. Colo Colo vs. Deportes Concepción – 17:30 horas, Estadio Monumental.

– 17:30 horas, Estadio Monumental. Audax Italiano vs. O’Higgins – 20:00 horas, Estadio Bicentenario de La Florida.

Lunes 14 de septiembre:

Unión La Calera vs. Deportes Limache – 20:30 horas, Estadio Nicolás Chahuán.

Viernes 2 de octubre: