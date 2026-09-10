El nombramiento que provocó la suspensión de ministra de la Corte de Apelaciones de Talca

La Corte Suprema confirmó que Marisol Ponce cometió una “falta de probidad ejecutada prevaliéndose del cargo servido y de la función que cumplía”.

La Corte Suprema ordenó la suspensión por dos meses, sin goce de sueldo, de la ministra de la Corte de Apelaciones de Talca, Marisol Ponce.

La decisión se debe luego de que detectaran faltas a la probidad en el nombramiento de un conservador de bienes raíces de Cauquenes.

Según el fallo del máximo tribunal, Ponce se comunicó a través de WhatsApp y por teléfono con la secretaria de la Corte de Apelaciones de Talca para intervenir en la designación del Conservador de Bienes Raíces de Cauquenes.

La ministra del tribunal de alzada fue acusada de entregarle una instrucción al juez Juan Pablo Tartari para que se designara a un abogado específico en el cargo.

Ante esto, “se configura el hecho por el que se formuló uno de los cargos en contra de la investigada, consistente en la interferencia en el nombramiento del Conservador de Bienes Raíces interino de Cauquenes”.

De esta manera, a la ministra de la Corte de Talca se le vinculó a una “falta de probidad ejecutada prevaliéndose del cargo servido y de la función que cumplía a esa fecha”.

De momento, Marisol Ponce no ha emitido declaraciones públicas respecto a la decisión que tomó la Corte Suprema.