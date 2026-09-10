VIDEO – El anuncio que terminó decepcionando a los fanáticos de las Spice Girls

El 30º aniversario de la agrupación parecía la fecha perfecta para un importante anuncio, pero todo quedó en expectativas.

En los últimos días, los fanáticos de las Spice Girls se entusiasmaron ante los rumores surgidos de una posible reunión de las chicas británicas, tomando en cuenta el aniversario 30 de su formación.

De hecho, en redes sociales habían dado cuenta de que este jueves se realizaría un importante anuncio, el cual elevó aún más las expectativas. Incluso muchos se aventuraron en asegurar que se informaría una serie de shows. Otros fueron más allá y esperaban nueva música.

El día finalmente llegó y la decepción entre los fanáticos fue mayúscula. El súper anuncio se trataba de nada más y nada menos que varias cajas recopilatorias de CDs y vinilos de todos los singles de la popular discografía de las chicas picantes.

Como era de esperar, la publicación en redes sociales como Instagram solo incluyó comentarios de quejas y burlas por las expectativas que los seguidores de las Spice Girls se terminaron derrumbando por completo.

“Esto pudo ser un email”, “¿Saben que tenemos Spotify?“, “Escucho la señal millenial de devastación en todo el mundo”, “Esto no es lo que realmente queremos“, “Esto fue decepcionante”, entre otros fueron los mensajes consignados en el post. Aún así, muchos aún confían en que podría anunciarse, por ejemplo, un tour.