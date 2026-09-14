Chile vs España en Copa Davis: así llegan ambos equipos y esto es todo lo que debes saber de la serie

Los dirigidos por Nicolás Massú ya comenzaron sus prácticas, con el objetivo de llegar a las Finales de la Copa Davis.

Copa Davis.

Este fin de semana se disputa la esperada serie de Copa Davis entre Chile y España en el Parque Estadio Nacional, donde el 19 y 20 de septiembre los dirigidos por Nicolás Massú buscarán instalarse en las Finales de la competición.

El equipo capitaneado por el doble campeón olímpico estará compuesto por Alejandro Tabilo (28°), Christian Garin (133°), Tomás Barrios (139°) y Matías Soto (237°). En esta oportunidad no estará presente Nicolás Jarry (857°), producto de su extensa inactividad por una lesión en el codo.

¿Cómo llegan los tenistas chilenos y españoles a este trascendental cruce?

Tabilo llega a esta serie con confianza tras realizar la mejor actuación de su carrera en el US Open, donde cayó en la tercera ronda ante Alexander Zverev (2°), quien finalmente se coronó campeón del torneo.

Tomás Barrios también tuvo buenas sensaciones en la Gran Manzana, ya que pasó por primera vez la qualy del certamen. Finalmente dijo adiós en la primera ronda tras perder frente Alexander Blockx.

La última experiencia de Garin fue en el mismo torneo. Después de estar dos meses fuera de las canchas, Gago superó dos rondas de la qualy mostrando un gran nivel. Sin embargo, quedó fuera en la ronda final tras retirarse por dolencias.

En el caso de Matías Soto, viene de alcanzar los cuartos del Challenger de Tulln, lo que le permitió lograr el mejor ranking de su carrera. Escaló 24 lugares y se ubicó 237°, aunque en lo que respecta a la Copa Davis, suele jugar en la modalidad de dobles.

Por el lado del conjunto español, no se hará presente Carlos Alcaraz (3°), pero sí lo hará un top 14 del ranking ATP y varias promesas que ya se encuentran dentro de los 100 mejores del mundo.

Para esta serie, el capitán David Ferrer nominó a Rafael Jódar, de 19 años, quien es uno de los jóvenes que ha causado más expectación producto de su gran presente en el circuito. En la temporada actual ganó el ATP de Marrakech, llegó a cuartos de Roland Garros y alcanzó la semifinal del Masters de Toronto. Además, se ha medido en tres oportunidades ante Tabilo, con un saldo de dos victorias y una derrota.

Entre los convocados también está Daniel Mérida (41°), de 21 años, quien este año eliminó a Tomás Barrios en la qualy del Masters de Roma. Martín Landaluce (62°), de 20 años, igualmente tiene historia enfrentando a chilenos. El año pasado le ganó a Garin en la qualy de Cincinnati y perdió contra Barrios en los octavos del Challenger de Mauthausen.

Respecto a los tenistas que jugarán en los dobles, estos son Jaume Munar (68°) y Pedro Martínez (132°).

Dónde ver en vivo la Copa Davis y qué sucede si Chile le gana a España

La acción comenzará el sábado 19 de septiembre a las 13:00 horas, mientras que el domingo se espera que la jornada arranque a las 12:00 horas.

La serie de Copa Davis entre Chile y España se podrá ver en vivo a través de DSports, DGO y Paramount+. En caso de que el equipo nacional se imponga sobre los europeos, los de Massú se meterán en las Finales del certamen.