A quiénes afectaron los “cobros fantasmas” de la luz de hasta $200 mil denunciados a la SEC

La irregularidad habría perjudicado a más de 50 mil hogares de distintas comunas de la Región Metropolitana.

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La Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) se encuentra investigando una serie de denuncias respecto de “cobros fantasmas” de la luz por hasta 200 mil pesos.

La información apunta que la irregularidad habría afectado a más de 50 mil hogares, todos ellos ubicados en la Región Metropolitana.

De acuerdo con lo confirmado desde el gobierno, los cobros excesivos se habrían producido en distintas comunas, según reveló T13.

Además, las autoridades ratificaron que ya habían tomado contacto con las SEC, ya que la situación se habría generado a través de los medidores marca Nansen, modelo N12U01, de propiedad de Enel.

A quiénes afectaron los “cobros fantasmas” de la luz

La indagatoria se llevó a cabo de manera reservada, y La Moneda manejaría la información en ese sentido al menos desde la semana pasada.

En particular, el caso está siendo monitoreado por el Ministerio Energía y se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un pronunciamiento oficial sobre el tema.

Respecto de cómo se habrían generado dichos cobros excesivos, el citado medio planteó que expertos consultados mencionaron “un consumo de energía que generaría facturaciones erradas que abultarían las cuentas de la luz“.

Si bien los alrededor de 50 mil clientes afectados por esta irregularidad son de distintas comunas de la Región Metropolitana, la gran mayoría de las víctimas son residentes de viviendas sociales.

En cuanto a los medidores, las indagatorias apuntan a que habrían sido instalados por empresas contratistas asociadas a Enel, al menos, desde 2024.