“Voy a ir por ustedes”: la radical decisión de De la Espriella para reprimir las protestas violentas en las universidades

Frente a las críticas de la comunidad universitaria, el presidente colombiano aseguró que “la autonomía no está por encima del orden público”.

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella confirmó que pondrá en práctica un nuevo protocolo para hacer frente a las manifestaciones que deriven en acciones violentas al interior de las universidades públicas.

“He dado instrucciones claras para establecer un protocolo nacional de actuación que permita distinguir cuando estamos frente al ejercicio legítimo de la protesta y cuando existen hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público que exigen la intervención de las autoridades”, detalló el mandatario colombiano.

Frente a las críticas que despertaron sus dichos entre la comunidad universitaria, que consideró la medida atenta contra la independencia y la libertad académica, De la Espriella recalcó que “la autonomía universitaria no está por encima del orden público“.

De la Espriella y represión a protestas violentas en universidades

En concreto, la medida adoptada por el jefe de Estado autoriza la entrada de la Policía Nacional en aquellos recintos de educación superior en el que se generen actos violentos.

“Lo que está ocurriendo en algunas universidades en el país es inaceptable. La protesta pacífica ejercida dentro del marco de la Constitución y la ley será respetada y garantizada por mi gobierno, pero el terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques contra nuestra Fuerza Pública y la población civil no son protesta“, planteó el mandatario.

En esa línea, Abelardo de la Espriella, enfatizó que “la autonomía universitaria no significa autonomía en materia de orden público, ni convierte los campus en territorios sustraídos de la Constitución, de la ley o de la autoridad legítima del Estado”.

“No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia”, añadió.

Finalmente, concluyó que “voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar. La universidad es territorio del conocimiento, de las ideas y del debate: no puede convertirse jamás en refugio para la violencia ni para el terrorismo”.