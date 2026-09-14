Contraloría detecta que pacientes en riesgo vital esperaron hasta tres días por atención médica en urgencias de la RM

Se trata de personas que debían recibir atención de inmediato o dentro de los primeros 30 minutos. Sin embargo, se detectaron importantes retrasos en diversos casos.

La Contraloría General de la República (CGR) detectó que pacientes que requerían atención inmediata o dentro de los primeros 30 minutos llegaron a esperar horas e incluso días en hospitales de la Región Metropolitana.

En el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 24, se revisó la oportunidad de la primera atención médica en las unidades de urgencia de la red hospitalaria entre enero de 2024 y mayo de 2025. Para realizar el análisis, el organismo utilizó información entregada por los propios servicios de salud.

Los resultados muestran que 2.417 pacientes clasificados como de riesgo vital (C1) recibieron atención después del tiempo establecido. A ellos se suman 140.620 personas categorizadas como de alto riesgo (C2) que también superaron el plazo máximo.

En conjunto, más de 143 mil pacientes de las categorías de mayor gravedad no fueron atendidos dentro del período definido para su condición clínica.

Las orientaciones técnicas del Ministerio de Salud establecen que los pacientes C1 deben recibir atención de inmediato. Para los pacientes C2, en cambio, el límite es de 30 minutos. No obstante, la revisión de Contraloría encontró casos que se alejaron ampliamente de esos estándares.

Entre los pacientes C1 analizados hubo personas que esperaron hasta 73 horas y 41 minutos antes de recibir una primera atención médica. En el grupo C2, la espera más extensa llegó a 84 horas y 45 minutos.

Las demoras también afectaron a pacientes de otras categorías. El organismo detectó esperas de hasta 122 horas entre pacientes complejos sin riesgo vital y de hasta 132 horas entre quienes fueron clasificados como de bajo riesgo.

El problema no se limitó a los casos de mayor gravedad. En total, 634.587 personas fueron atendidas fuera del tiempo de oportunidad definido para su categoría de priorización. Esa cifra representa el 27,7% del universo revisado.

Los hospitales que concentraron la mayor cantidad de casos

El informe también identificó los hospitales que concentraron la mayor cantidad de atenciones fuera de estándar. El Hospital Sótero del Río registró 83.009 casos. Le siguieron el Hospital Félix Bulnes Cerda, con 76.575; el Hospital El Carmen, con 74.675; y el Hospital Barros Luco Trudeau, con 73.517.

Frente a estos resultados, la CGR instruyó a los hospitales y a los respectivos servicios de salud implementar medidas para mejorar la gestión de las unidades de emergencia. Lo anterior, considerando la demanda asistencial, la categorización de los pacientes, los estándares de oportunidad y la disponibilidad de funcionarios.

Contraloría también pidió a cada servicio de salud revisar los tiempos registrados en sus sistemas de información. Si la revisión confirma las demoras en los pacientes de mayor gravedad, los organismos deberán iniciar los procedimientos disciplinarios que correspondan.

El análisis, además, estableció que no fue posible revisar la totalidad de las atenciones informadas durante el período.

De las 2.453.235 personas atendidas en las unidades de urgencia, 25.730 no fueron categorizadas al momento de su ingreso. Otras 138.296 no contaban con información suficiente para comprobar sus tiempos de espera. Por esta razón, ambos grupos quedaron fuera de la revisión de oportunidad realizada por el organismo fiscalizador.