La femenina va por el oro y la masculina por la final: La Roja enfrenta una jornada clave en los Odesur 2026

Revisa a qué hora juegan la Selección Chilena masculina y femenina y dónde ver los partidos por TV y online.

La Roja afrontará este miércoles una jornada clave en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Las categorías Sub 20 femenina y masculina tendrán importantes desafíos en la disciplina de fútbol y buscarán asegurar nuevas medallas para la delegación nacional.

El primer turno estará a cargo del equipo femenino. La Roja Sub 20 se medirá con Venezuela en la final por la medalla de oro. El encuentro se disputará en el Estadio de la Asociación Rosarina de Fútbol.

El conjunto dirigido por Luis Mena llega invicto a la definición. Durante la fase previa, Chile consiguió triunfos ante Uruguay y Venezuela, resultados que le permitieron avanzar con un rendimiento perfecto.

Más tarde será el turno de la Selección Chilena Sub 20 masculina. El equipo nacional enfrentará a Paraguay en las semifinales del certamen. Esto, con el objetivo de conseguir el pase a la final y mantener la opción de pelear por la medalla de oro.

¿A qué hora y dónde ver los partidos La Roja masculina y femenina en los Odesur 2026?

Los dos encuentros de la Selección Chilena tendrán transmisión en vivo por las pantallas de TVN. La final femenina comenzará a las 15:00 horas, mientras que la semifinal masculina está programada para las 17:00 horas.