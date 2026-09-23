Vuelco en juicio por muerte de Diego Maradona

Perito oficial aseguró que no se descarta que el exfutbolista falleciera por covid-19.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona cerró su etapa testimonial con una declaración que podría provocar un vuelco en el caso. El perito oficial Pablo Ferrari afirmó ante el tribunal que no puede descartarse que el exfutbolista haya muerto a causa del covid-19.

“No podemos descartar que haya muerto de covid“, sostuvo Ferrari durante su exposición. El médico también cuestionó que los especialistas no realizaran una prueba para detectar coronavirus durante la autopsia. A su juicio, aquello representó “un error metodológico“.

La hipótesis no había sido mencionada en las 43 audiencias anteriores del proceso. Hasta ahora, 76 testigos habían declarado ante el tribunal sin plantear el covid-19 como una posible causa de muerte.

Ferrari intervino en una pericia realizada durante 2025 a pedido de la defensa de Leopoldo Luque. El neurocirujano es uno de los principales acusados en el caso y estuvo a cargo de la atención médica de Maradona.

No descartan que Diego Maradona muriera por covid

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, en plena pandemia de coronavirus. En ese momento se recuperaba de una intervención quirúrgica en una vivienda del partido bonaerense de Tigre.

Durante su declaración, Ferrari presentó una reconstrucción distinta a la expuesta inicialmente por otros peritos oficiales. Según su interpretación, Maradona habría sufrido una acumulación de líquido en los pulmones en un período muy corto.

Ese proceso, explicó, pudo haberse producido en cuestión de minutos o durante pocas horas. La consecuencia habría sido un ahogamiento que posteriormente derivó en un paro cardíaco.

“La enfermedad del coronavirus ingresaba por las vías respiratorias y podía ser fulminante en su virulencia y matar al paciente en pocas horas”, señaló el perito.

Ferrari también se diferenció de otra conclusión presentada durante el juicio. Otros especialistas oficiales habían estimado que Maradona pudo atravesar una agonía de hasta 12 horas. Ferrari, en cambio, planteó que el desenlace pudo ser mucho más rápido.

“Tuvo que haber sido de pocos minutos su agonía”, afirmó ante el tribunal.

Con esta declaración, Ferrari quedó como el único perito oficial que, durante el juicio, sostuvo que la muerte pudo haberse producido de manera repentina.

El proceso comenzó el 14 de abril en los tribunales de San Isidro. Entre los acusados se encuentra Luque, además de la psiquiatra Agustina Cosachov, la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical Nancy Forlini, el psicólogo Carlos Díaz y el coordinador de enfermeros Mariano Perroni. También enfrentan el proceso el enfermero Ricardo Almirón y el médico clínico Pedro Di Spagna. Todos están acusados de homicidio simple con dolo eventual.

La próxima audiencia está prevista para el 29 de septiembre. Ese día comenzará una nueva etapa del juicio y los acusados tendrán la posibilidad de ampliar sus declaraciones ante el tribunal.