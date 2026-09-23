Los detalles de la “histórica” reunión entre Delcy Rodríguez y Donald Trump

Este fue el primer encuentro entre ambos mandatarios desde el operativo realizado en enero que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en lo que fue catalogada como una “histórica” reunión.

Esta fue la primera cita entre ambos mandatarios desde el operativo realizado el pasado mes de enero que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Fue la propia Rodríguez la que, a través de su cuenta de Instagram, entregó detalles de la conversación que sostuvo con Trump, detallando que abordaron “el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad y otros asuntos de interés común“.

Junto con eso, agregó, “expresamos nuestro agradecimiento al presidente Trump y a su gobierno por el decidido apoyo brindado durante la emergencia ocasionada por los terremotos del pasado 24 de junio, así como por su respaldo al proceso de reinserción de nuestro país en los espacios multilaterales”.

Tras la “histórica” reunión con Donald Trump, Delcy Rodríguez sostuvo que “Venezuela y los Estados Unidos comparten una relación histórica que, en esta nueva etapa, estamos llamados a encauzar a través del diálogo”.

“Seguiremos impulsando una diplomacia al servicio del interés nacional, orientada a alcanzar resultados concretos y beneficios colectivos para el pueblo venezolano”, cerró.