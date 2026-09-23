El inesperado giro que podría tomar la muerte del hijo de Cindy Crawford

La muerte de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, podría dar un inesperado giro luego de que se conocieran nuevos antecedentes.

Según dio a conocer el portal TMZ, el médico del joven de 27 años, le recetaba ketamina para combatir su adicción a las drogas. Si bien, efectivamente dicho medicamento se utiliza para ello, no es algo que esté aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos.

Fuentes consultadas por el citado medio, la ketamina era todo un problema para Presley Gerber, por lo que su círculo cercano, al saber que la consumía por orden del doctor, no solo se molestó, sino que consideran que debería ser procesado por la justicia.

La autopsia al modelo no logró confirmar la causa de su muerte, por lo que se le deberán realizar nuevos estudios que logren revelar cómo fue que perdió la vida. En primera instancia se habló de que había sufrido un paro cardiorrespiratorio a raíz de una sobredosis.

“Gerber fue declarado fallecido a las 09:45 hora local del 20 de septiembre de 2026 por los paramédicos que acudieron al lugar. El Departamento de Policía de Santa Mónica es la agencia encargada de la investigación”, señaló el Departamento de Médico Forense.