Confech apunta al Presupuesto 2027 y convoca a paro nacional: “No aceptaremos ni un peso menos en educación”

Los estudiantes buscan que la ministra Arzola defienda el presupuesto de la cartera y no se lo entregue “en bandeja” a Quiroz.

La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) convocó a un paro nacional para el próximo 1 de octubre con motivo de la discusión de la Ley de Presupuesto 2027.

La movilización está dirigida a todos los estudiantes del país, así como también a distintas organizaciones sociales. De hecho, recientemente, se reunieron con la CUT y la Coordinadora 8M, además de trabajadores de la educación. A ellos esperan sumar otros actores.

Según explicaron en redes sociales, el llamado a paro se debe a que la discusión que se iniciará en el Congreso con miras al erario del próximo año, “determinará la inversión pública en educación en todos sus niveles (básica, media superior), incluyendo becas, beneficios y programas“.

La Confech aseguró que decidieron convocar a un paro nacional “frente a los requerimientos de recortes realizados por el ministro Quiroz y el nulo pronunciamiento de la ministra María Paz Arzola“.

“Los y las estudiantes nos manifestamos, no aceptaremos ni un peso menos para la educación“, indicaron.

Por su parte, la presidenta de la FECh y vocera nacional de la Confech, Laura Mlynarz, hizo un llamado a la titular de la cartera de Educación.

“Exigimos que la ministra María Paz Arzola rompa con su ausencia inédita y defienda el presupuesto de su cartera en lugar de entregárselo en bandeja al ministro Quiroz. Si el gobierno insiste en ignorar a los estudiantes, nos encontrará unidos y movilizados en todo Chile”, afirmó.