Segundo amistoso de La Roja en Norteamérica: a qué hora juega con Estados Unidos y dónde verlo

El equipo que dirige Nicolás Córdova buscará mejorar el rendimiento que mostró ante la selección de Canadá, con la que perdió por la cuenta mínima.

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Tras la incorporación del defensor Igor Lichnovsky a La Roja en reemplazo del lesionado Benjamín Kuscevic, el equipo que dirige Nicolás Córdova se medirá este martes 29 de septiembre con su similar de Estados Unidos, en el que será su segundo amistoso en Norteamérica, en el marco de la fecha FIFA.

El cuadro nacional buscará mejorar el rendimiento que mostró ante la selección de Canadá, con la que perdió por la cuenta mínima en el partido disputado el pasado sábado en Toronto.

Durante el encuentro ante los canadienses, la Selección Chilena terminó jugando con nueve hombres, debido a las expulsiones de Gabriel Suazo y Lucas Cepeda.

Por su parte, la selección de Estados Unidos jugó ese mismo día ante Perú, al que terminó por golear por 4-1.

A qué hora y dónde ver a La Roja ante Estados Unidos

El amistoso de este martes corresponderá al duodécimo partido entre La Roja y la selección de Estados Unidos. En los 11 anteriores se registran cinco victorias de Chile, tres empates y tres triunfos de los norteamericanos.

De acuerdo con lo previsto, el encuentro se disputará este martes 29 de septiembre, a partir de las 21:00 horas, en el Energizer Park de St. Louis.

Para ver el amistoso por televisión abierta habrá que sintonizar la señal de Mega, pero también estará disponible en MegaGO.

Tras el partido ante Estados Unidos, La Roja disputará su tercer amistoso en Norteamérica el próximo martes 6 de octubre, cuando enfrentará a México en el Los Angeles Memorial Coliseum de Estados Unidos, a partir de las 23:30 horas de Chile.