Para qué día de esta semana se espera el regreso de la lluvia a Santiago

El pronóstico también incluye la posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas y ráfagas de viento de entre 30 y 40 km/h.

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Esta semana regresaría la lluvia a Santiago y otros sectores de la Región Metropolitana, con precipitaciones que en algunas áreas alcanzarían los 15 milímetros.

De acuerdo con los datos proporcionados por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), los chubascos en la capital se deberán a la llegada a la zona central del país de un nuevo sistema frontal, acompañado de un río atmosférico.

Además, los reportes también apuntan a que la lluvia sería más intensa en sectores como San José de Maipo y Santiago oriente.

Al respecto, el periodista de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, confirmó que se espera que las precipitaciones se concentren mayoritariamente en los sectores cordilleranos y precordilleranos.

Qué día volvería la lluvia a Santiago

Según adelantó Meteochile, los efectos del nuevo sistema frontal en la Región Metropolitana se dejarán sentir este viernes 2 de octubre. Se estima que las precipitaciones durarán hasta la madrugada del sábado 3.

En principio, los sectores de Santiago en los que se presentará la lluvia son los siguientes:

Santiago centro.

Santiago norte.

Santiago oriente.

Santiago sur.

Santiago poniente.

Además, se espera la presencia de chubascos en otros sectores de la región, como:

Colina.

Curacaví.

Melipilla.

San José de Maipo.

Además de las precipitaciones, el pronóstico también incluye la posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas y ráfagas de viento de entre 30 y 40 km/h, aunque en la cordillera podría llegar a los 70 km/h.