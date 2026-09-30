Lluvia en Santiago: cuántos mm caerán y cuáles son los sectores que tendrán precipitaciones en la RM

Revisa los detalles del cambiante pronóstico del tiempo, que pasará de los 30°C del jueves a un viernes marcado por la lluvia.

La lluvia volverá a Santiago y a la zona central del país este viernes 2 de septiembre, la cual se hará sentir en diferentes sectores de la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins.

El frente de mal tiempo estará acompañado de un río atmosférico, lo que significa que las precipitaciones podrían ser más intensas de lo normal, e incluso, en varios sectores podrían registrarse tormentas eléctricas.

A pesar de ello, se prevé que la lluvia que caerá el viernes en Santiago sea de carácter débil, desde la tarde hasta la medianoche, donde se estima la caída de entre 2 y 10 mm de agua.

Lluvia en Santiago: los sectores y las regiones que tendrán precipitaciones este vierne

En este marco, habrá una significativa baja en las temperaturas, ya que el jueves 1 de octubre se podrían registrar hasta 30°C. Para el viernes, el termómetro marcaría hasta 10 grados menos.

De acuerdo a Meteochile, estos son los sectores de la RM que recibirán precipitaciones:

Colina (chubascos débiles entre la tarde y noche).

(chubascos débiles entre la tarde y noche). Santiago centro (chubascos débiles entre la tarde y noche).

(chubascos débiles entre la tarde y noche). Santiago norte (chubascos débiles entre la tarde y noche).

(chubascos débiles entre la tarde y noche). Santiago oriente (chubascos entre la tarde y noche).

(chubascos entre la tarde y noche). Santiago sur (chubascos débiles entre la tarde y noche).

(chubascos débiles entre la tarde y noche). Santiago poniente (chubascos débiles entre la tarde y noche).

(chubascos débiles entre la tarde y noche). Curacaví (chubascos débiles entre la tarde y noche).

(chubascos débiles entre la tarde y noche). Melipilla (chubascos débiles entre la tarde y noche).

(chubascos débiles entre la tarde y noche). San José de Maipo (chubascos entre la mañana, tarde y noche).

El sector oriente de Santiago y San José de Maipo serían los lugares que tendrían lluvia con una intensidad mayor respecto al resto.

En cuanto a la Región de Valparaíso, los chubascos comenzarían durante el mediodía en todos los sectores, mientras que en O’Higgins se prevé un evento con mayor intensidad, desde la mañana hasta la medianoche. Estos serían los sectores que recibirían precipitaciones: Pichilemu, Rancagua, Rengo, San Fernando y Santa Cruz.