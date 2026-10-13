El nuevo escándalo que tiene bajo la lupa a Gianni Infantino en la FIFA

Millonario sueldo paralelo y una lujosa mansión en Miami vuelven a poner al presidente de la FIFA en el centro de la polémica.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, enfrenta nuevos cuestionamientos por la transparencia de sus ingresos. Una investigación sostiene que el dirigente habría recibido pagos adicionales en 2024 que no figurarían en la información pública sobre su remuneración.

Según el diario británico The Times, Infantino habría percibido cerca de 1,6 millones de euros extra, además de su sueldo oficial y las bonificaciones establecidas en su contrato. Los fondos provendrían de la entidad creada para organizar el Mundial de 2026 en Estados Unidos.

La investigación se basa en una declaración fiscal presentada ante el Servicio de Impuestos Internos estadounidense por FWC2026 US Inc., organización vinculada al torneo. El documento consignaría estos pagos al presidente de la FIFA, cuyos detalles no se habrían divulgado junto con las cuentas anuales del organismo.

Entre los gastos identificados destaca el arriendo de una propiedad de lujo en Miami Beach. De acuerdo con la publicación, más de 500.000 euros se habrían registrado bajo la categoría de “otras compensaciones sujetas a declaración” y destinado a cubrir el alquiler de una mansión frente al mar en Sunset Islands, un exclusivo sector de la ciudad.

El caso reabre el debate sobre la transparencia financiera de la FIFA. Desde 2016, la organización se comprometió a publicar cada año las remuneraciones de su presidente y de su secretario general. Sin embargo, los antecedentes divulgados por The Times apuntan a que parte de los ingresos de Infantino podría provenir de una estructura asociada a la organización del Mundial, separada de la remuneración informada oficialmente por la federación.

Hasta ahora, Gianni Infantino no se ha pronunciado públicamente sobre los antecedentes descritos en la investigación. Las revelaciones vuelven a poner bajo escrutinio los mecanismos de declaración y divulgación de los ingresos del dirigente, quien preside la FIFA desde 2016.